Цены на бензин: эксперты предоставили торговый диапазон стоимости горючего по Украине

Ситуация с повышением цен на бензин в разных регионах страны.

Стоимость бензина А-95 в Украине выросла на 0,5 гривны за литр, а цена на автомобильные нормы ГП повысилась на 0,25 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Бензин А-95 25 августа в группе предлагали по 47,25 гривен за литр, а торговый диапазон был в пределах 45,25-49,5, что на 0,25-0,5 гривен выше по сравнению с прошлой неделей.

"В южном и западном регионах страны "пятерку" предлагали по самым низким ценам — 45,25-48,5 грн/л, дороже продавали А-95 в северном и центральном регионах — за 45,5-49,5 грн/л Цена "двойки" в группе за этот же период не изменилась и держится на отметке 44,75 грн/л, в основном это ресурс внутреннего производства", — говорится в мониторинге.

Цена бензина А-95 за неделю на западной границе не изменилась и держалась на уровне 45,75 гривен за литр, на южных пропускных пунктах цена "пятерки" выросла на 0,75 гривен.

Оптовые партии ГП 25 августа предлагались в среднем по 46,25 гривен, а диапазон цен составил 44-49 гривен, что на 0,25-0,5 гривен выше по сравнению с минувшей пятницей.

На юге стоимость дизтоплива была в пределах 44-47 гривен за литр, а за неделю средняя цена здесь не изменилась – 45 гривен за литр.

стоимость дизтоплива была в пределах 44-47 гривен за литр, а за неделю средняя цена здесь не изменилась – 45 гривен за литр. На западе Украины ГП можно было приобрести за 44,5-47,5 гривен за литр, при этом средняя цена здесь также не изменилась и держится на уровне 46-ти.

ГП можно было приобрести за 44,5-47,5 гривен за литр, при этом средняя цена здесь также не изменилась и держится на уровне 46-ти. На севере и центральном регионах ценники на дизельное топливо за неделю прибавили 0,25 гривен до 46,75 и 47,75 соответственно.

ценники на дизельное топливо за неделю прибавили 0,25 гривен до 46,75 и 47,75 соответственно. На востоке Украины стоимость дизельного горючего держится на отметке в 48 гривен за литр.

На западной границе цена ГП за неделю выросла на 0,25 гривен, в свою очередь, на южных пропускных пунктах стоимость дизтоплива за этот же период не изменилась и держится на уровне 44,5 гривен за литр.

Тем временем народный депутат Ярослав Железняк объяснил ситуацию с ценами на рынке горючего в Украине.

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