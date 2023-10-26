Цены на газ в Украине: глава "Нафтогаза" ответил, могут ли они снизиться

Алексей Чернышев рассказал, от чего зависит эффективность производства в области энергетики.

Цены на газ в течение зимы 2023-2024 годов в Украине повышать не будут. Что касается подешевления, это зависит от введения рынка энергии после зимнего сезона.

Об этом во время телемарафона 26 октября сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Хочу успокоить всех, цены не будут повышены в течение этой зимы. Они стабильны, они остаются теми, которые были в прошлом отопительном сезоне", — заявил он.

А вот сможет ли подешеветь газ, это, по словам Чернышева, зависит от реформы в области энергии.

"Должны работать над этим. Мы узнаем это, когда фактически Украина введет рынок энергии, сделает эту реформу. Мы ожидаем и надеемся, что это произойдет безусловно уже после этой зимы. Это позволит мотивировать эффективность производства и мотивировать дополнительные инвестиции в эту отрасль", – сообщил Чернышев.

Напомним, эксперт по энергетике и предприниматель Александр Кацуба считает, что стоящие перед энергетикой в Украине вызовы будут сохраняться до конца войны с Россией.

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