Цены на свет, воду, горючее и продукты: что в июле подорожает в Украине

Уже в июле 2023 года украинцам придется больше платить за коммунальные услуги, в частности, электроэнергию, тариф на которую вырос в начале лета. Кроме того, эксперты прогнозируют значительное удорожание автомобильного горючего.

Повышение цены на свет

С 1 июня в Украине выросла стоимость электроэнергии. Население будет платить по единому тариф ув размере 2,64 гривны за киловатт-час. Возросла также цена распределения света приблизительно на 25-50%.

Чтобы сэкономить правительство предлагает населению перейти на многотарифный учет. Как отмечают в Кабинете министров Украины, сэкономить на свете украинцы могут с помощью двухзонных и трехзонных тарифов. Тогда стоимость электроэнергии будет зависеть от потребления. В пиковые часы потребление электроэнергии стоимость будет начисляться по полному тарифу, а в не пиковые – она может быть дешевле.

Ночной тариф действует в период с 23:00 до 07:00 и оплачивается по ставке вдвое ниже:

от 23:00 до 07:00 – 1,32 грн/кВт-ч;

от 07:00 до 23:00 – 2,64 грн/кВт-час.

Тарифы на воду

Еще в конце мая в Украине должна была вырасти стоимость холодной воды. Однако 31 мая на заседании Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг решили отложить этот вопрос из-за роста цен на электроэнергию.

Тарифы на холодную воду устанавливаются отдельно для каждого водоканала. Поэтому при росте цены в зависимости от региона тарифы могут отличаться.

В проекте НКРЭКУ предлагалось поднять цены на воду, например, для Винницы – с 25,62 до 47,75 гривен за кубометр, Днепра – с 31,36 до 38,79.

Удорожание горючего

С 1 июля в Украине вернут полный размер налога на добавленную стоимость (НДС) на автомобильное горючее, который был уменьшен с 20% до 7% после полномасштабного вторжения РФ. Также будет возобновлен отмененный акциз на горючее.

По подсчетам, обнародованным Союзом украинских предпринимателей (СУП), в результате возврата полного размера налогов на автомобильное горючее литр бензина на украинских АЗС может подорожать на 12 грн, дизеля – на 8 грн, а автогаза – на 3 грн.

По словам эксперта рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, бензин после 1 июля обойдется в 56-57 грн за литр, дизтопливо подорожает до 50-52 грн. По состоянию на начало июня средняя цена литра А-95 составляет 46 грн. Уже через месяц его стоимость может возрасти до 58 грн.

Продукты питания

По подсчетам Минаргополитики, подрыв Каховской ГЭС оставил без воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – Днепропетровской и 30% – в Запорожской областях. Это может привести к росту цен на овощи и фрукты на несколько процентов.

В то же время , в ООН предупредили об огромном влиянии подрыва Каховской ГЭС на глобальную продовольственную безопасность, о росте цен на продукты питания и проблемах с водой для сотен тысяч людей в мире.

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