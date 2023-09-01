Цены на топливо: подорожает ли бензин до 60 гривен за литр

Стоимость горючего будет расти, но есть предел, который ему пока не пересечь.

Половина рынка горючего принадлежит операторам с правильной налоговой ориентацией, поэтому они вынуждены включать новые налоги в цены на бензин и реагировать на изменения внешней конъюнктуры.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Сергей Куюн, директор ОАО "Консалтинговая группа А-95".

По его словам, с начала роста 14 июня по состоянию на 29 августа оптовые цены на бензин А-95 повысились на 13 грн/л (с 34,25 до 47,25 грн/л), на дизтопливо — на 13,25 грн/л. ./л (с 33,50 до 46,75 грн./л).

“Динамика цен вполне соответствует факторам, вызвавшим их рост. Так, налоговая нагрузка на бензин увеличилась примерно на 11 грн/л, таможенная стоимость за указанный период — на 82 долл./тонна, или на 2,7 грн/л (с НДС). Для дизтоплива налоговая нагрузка выросла на 7,5 грн./л, а таможенная стоимость — на 150 долл./тонн или 5,5 грн./л”, — добавил он.

Изменения на оптовом рынке наиболее показательны, поскольку из-за фактического отсутствия запасов этот рынок оперативно реагирует на изменение конъюнктуры. Розничные цены меняются медленнее, причем как на подъеме, так и на падении из-за наличия запасов и не всегда честной конкуренции со стороны "игроков-оптимизаторов".

Имея за счет неуплаты налогов меньшую себестоимость и слабую привязку к мировым котировкам через “внутреннее производство”, периоды роста цен они используют для увеличения реализации.

“Итак, с начала роста в начале июля розничные цены на бензин прибавили 8,12 грн./л (до 52,91 грн./л), на дизтопливо – 9,16 грн./л (до 52,49 грн./л) л). Соответственно, отставание АЗС от опта составляет по бензину А-95 на 29 августа 4,88 грн./л, на ГП – более 4 грн./л», – констатирует Куюн.

Кроме того, в течение января — мая 2023 спрэд между оптом и розницей составил 9,7–9,8 грн./л, сейчас почти вдвое меньше. Этот показатель можно рассматривать как индикатор розничной наценки.

«При этом вряд ли отставание розничных цен на 4–5 грн./л в полной мере описывает потенциал для дальнейшего роста. Очевидно, новый ценовой уровень и близость неприятной отметки в 60 грн./л приведут к сокращению наценки АЗС на 2–3 грн./л. Соответственно, вероятный потенциал удорожания розницы составляет не более 2 грн./л. На это также указывает на значительное сокращение маржи в небольших сетях АЗС”, — резюмировал эксперт.

Напомним, эксперт сделал прогноз, что будет с ценами на топливо в ближайшее время.

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