"Цены на топливо вырастут на 4-6 гривен": эксперт дал плохую оценку кредиту МВФ

Исполнительный совет МВФ утвердил программу финансирования Украины на 15,6 млрд долларов в течение четырех лет, чтобы удовлетворить неотложные потребности государства на фоне полномасштабной войны.

В обществе активно обсуждается то, что мы должны выполнить определенные условия для того, чтобы это сотрудничество развивалось и было эффективным. В частности, мы возвращаем налоговые проверки, отменяем льготную ставку налогообложения 2%, возвращаем акциз на топливо в полном объеме 20%. Бизнес и общество без оптимизма смотрят на это.

В эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман дал плохую оценку кредиту МВФ в обмен на возобновление акцизов на топливо в частности.

"Есть несколько дискуссионных и частично негативных пунктов. Среди них – возобновление акцизов на горючее. По-моему, это не своевременный шаг, с этим можно было бы подождать. Учитывая объемы помощи, которые нам приходят, нам эти несколько десятков миллиардов ничего существенного не изменят, а цены на горючее действительно вырастут на 4-6 гривен", – объяснил Олег Гетьман.

Напомним, что с июля 2023 года в Украине вернут 20% НДС на все виды горючего. Сейчас этот налог составляет 7%, то есть прибавят еще 13%.

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