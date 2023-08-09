Цены на яблоки в супермаркетах вдвое выше, чем в прошлом году: чем это объясняется

Отпускные цены на яблоки являются рекордными за всю историю независимости Украины.
Отечественные яблоки в супермаркетах стоят в среднем 30 грн/кг. Это по меньшей мере вдвое больше по сравнению с августом 2022 года.
Об этом сообщает Agrotimes.
Тоже повлияла война
Цены на некоторые сорта яблок:
- Голден – 35 грн/кг против 17,90 грн/кг;
- Айдаред – 44,90 против 26 грн/кг;
- Ред Принц – 42,90 грн/кг;
- Джонапринц – 41,99 грн/кг против 20 грн/кг;
- Ред Чиф – 46 грн/кг против 24 грн/кг.
Как замечают в пресс-службе сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, аграрии объясняют это холодной и затяжной весной, поэтому созревание большинства сезонных фруктов и ягод значительно замедлилось. Кроме того, часть Херсонской и Запорожской областей, традиционно выступавших основными поставщиками этой продукции на рынок, временно находятся под оккупацией.
"А поскольку более полутора лет Украина находится в условиях постоянных террористических атак России на гражданскую инфраструктуру, а именно на систему энергоснабжения страны, то хранить яблоки было сложно. Особенно отдельные сорта, например как Голден, что очень чувствителен даже к небольшому колебанию температуры воздуха в фруктохранилище", – отмечают в Zakaz.ua.
Заметим, что ранее диетолог очертила преимущества ежедневного перекуса яблоками.
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