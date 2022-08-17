Цены на жилье упали на 30-50%: какая ситуация на рынке недвижимости в Украине

В Киеве и других крупных городах, пострадавших от обстрелов российских оккупантов, цены снизились по меньшей мере на 30%. Владельцы дорогостоящей недвижимости снизили стоимость своего жилья на 55%. Теперь однокомнатную квартиру в столице возле метро можно купить за 40-60 тысяч долларов.

О ситуации на рынке недвижимости Украины говорится в материале OBOZREVATEL.

Первоначальное жилье пока на паузе

Из-за войны строительство жилья в Украине частично приостановилось. Из-за инфляции и девальвации материалы и работы резко подорожали, тогда как цены зафиксированы в договорах. Также на первоначальное жилье нет спроса. Инвестировать деньги в первичную недвижимость сейчас украинцы не готовы.

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По данным агентства недвижимости ЛУН, в Киеве продолжают строительство всего 60% новостроек, в западных областях – 90% (высокий показатель), а в Одессе – 66%. Чаще возобновляют строительство на тех объектах, которые находятся на финальных этапах.

Цены, заявленные покупателями, не соответствуют реальной стоимости

Количество сделок купля-продажа с началом войны существенно сократилось. За прошлый месяц она, например, составила всего 13% от количества сделок за аналогичный месяц прошлого года.

На одного покупателя приходятся сейчас десятки квартир на рынке. Причем цены, которые можно увидеть на сайтах агентств недвижимости и в профильных порталах, реальной ситуации на рынке не соответствуют.

"Часто продавцы отказываются указывать "адекватные цены", а публикуют свои "хотелки", рассказывает риелтор Юлия Смирнова.

По ее словам, продавцы указывают стоимость недвижимости по меньшей мере на 30% (а иногда и 55%) меньше цен, которые можно было указать в январе.

"Спрос снизился по сравнению с уровнем до 24 февраля не менее чем на 60-70%. Предложений, которые есть на рынке, стало больше. Но тех адекватных собственников, которые понимают, что продать квартиру по довоенной цене невозможно, единицы. Дай бог, если 20 -30% адекватных людей. Сейчас продают, а не просто держат объявление, только люди, которые приняли окончательное решение, что не будут возвращаться в Украину, и им нужно продать жилье", – рассказывает Смирнова.

Что будет с ценами на жилье

Эксперты не берутся прогнозировать, чего следует ожидать на рынке даже до конца года. Если будут новые ракетные удары по столице, количество сделок может снова обвалиться.

"Перспектив на рынке ноль. Заработать, активизировать рынок, пока идет война, невозможно. Цены будут варьироваться исключительно ситуативно. Чтобы сделать прогноз, нужно быть военным экспертом, а не специалистом рынка недвижимости", — говорит аналитик консалтинговой компании "SV Development" Сергей Костецкий.

Впрочем, он говорит, что некоторые тенденции можно сейчас уже проследить — снижение новостроек, остановка инвестиций, снижение покупной способности.

"Когда у меня спрашивают, когда стоит покупать квартиру, я говорю: покупайте и продавайте тогда, когда вам нужно", – советует риелтор Юлия Смирнова.

Напомним, что правительство выделило 500 млн грн на восстановление инфраструктуры в областях, пострадавших в результате войны.

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