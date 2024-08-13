Цены в Украине: как изменилась стоимость некоторых фруктов и овощей

Все связано со спросом и предложением.

В Украине изменились цены на некоторые фрукты и овощи. В частности, подорожали картофель и морковь, а арбуз и дыня подешевели.

Об этом сообщает East Fruit.

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Отмечается, что в Украине продолжает дорожать картофель. Также после двухнедельного снижения выросла цена на морковь.

"В то же время белокочанная капуста, которая раньше дорожала, подешевела. Рост предложения репчатого лука ожидаемо привел к снижению цен на него. Томат продавался дороже, чем неделей раньше, а огурец и сладкий перец дешевле. Резко выросла цена на кабачок. Снова подорожал чеснок. В сегменте зелени подорожала петрушка и снизились цены на укроп и салат", – пишут аналитики.

Что же касается сезонных фруктов, то предложение арбуза явно превышало спрос, как результат цены на него продолжили свое падение.

"По той же причине подешевела и дыня. На фоне роста предложения ремонтантных сортов, урожай которой в этом году начали убирать значительно раньше обычного, начали снижаться цены на малину", — добавили в East Fruit.

Изменений по другим позициям фруктово-ягодного сегмента не наблюдалось.

Напомним, в Украине существует реальный риск перебоев с хлебом, поскольку в июне и июле основные производители хлеба работали на грани убытков или без прибыли.

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