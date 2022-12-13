Цены выросли почти на половину: эксперты рассказали, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

В 2022 году стоимость новогоднего стола выросла почти на 44% по сравнению с прошлым годом. Сколько будет стоить новогодний стол для украинцей — читайте в материале ТСН.ua.

В Украине для празднования Нового года традиционно готовят салаты "Селедка под шубой" и "Оливье", рыбные и мясные блюда. Также покупают сезонные фрукты, овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия, разнообразные напитки. В 2022 году среднестатистическая семья из четырех человек потратит на бюджетный новогодний стол около 2665 грн. Эта сумма выше, чем в прошлом году на 43,9%. Об этом сообщили в Институте аграрной экономики, где посчитали стоимость меню на Новый 2023 год, учитывая средние цены в популярных супермаркетах Украины на начало декабря 2022 года.

Итак, если вы традиционно будете готовить салат "Оливье" по традиционной рецептуре (на 3 кг продуктов), вам придется потратить 281,71 грн. Это на 41,9% больше, чем в 2021 году. Самым дорогим среди ингредиентов блюда стала колбаса, которая стоит в среднем 115,45 грн за 0,5 кг (в зависимости от производителя возможен рост цены на 15%). Однако и другие составляющие подорожали. Так, банка консервированного горошка (0,5 кг) стоит 44,99 грн (на 28,5%), 200 г соленых огурцов обойдется в 34,80 грн (цена выросла вдвое), 6 яиц стоит примерно 44,40 грн (в 2 ,2 раза), 2 морковки обойдутся в примерно 20,66 грн (если брать стоимость 7,45 грн за килограмм), 230 г лука стоит около 6,57 грн, 840 г картофеля стоит примерно 6,64 грн, 180 г майонеза в зависимости от марки примерно 21,41 грн (на 58,6%). Хотя по состоянию на конец 2022 года цена картофеля и снизилась на 9,1% по сравнению с 2021 годом, то стоимость лука и моркови выросла.

Приготовление салата "Селедка под шубой" (1,5 кг) также влетит в копеечку. Это блюдо будет стоить в среднем на 2,5% больше, чем в прошлом году – примерно 134,66 грн. Дороже всего обойдется филе сельди, которая стоит 100 грн за 0,5 кг. Чтобы купить одну морковку придется заплатить около 3,74 грн, 1 свекла будет стоить 2,60 грн, 2 картофелины около 2,21 грн, 1 луковица не менее 4,70 грн, а 180 г майонеза 21,41 грн.

По словам директора Института аграрной экономики Юрия Лупенко, в текущем году затраты на мясные продукты выросли вдвое.

Если вы захотите добавить к праздничному столу полкилограмма нарезки копченой колбасы "Салями", это вам обойдется в 250 грн (в 2,5 раза больше чем в этом году), немного дешевле стоит копченая подбрюшина — 237 грн (в 2,1 раза). Чтобы приобрести свежий биток из свинины, придется заплатить 250 грн (в 2,2 раза). К концу 2022 года мясо птицы остается самым дешевым. За 1 кг куриного филе в среднем можно оплатить около 134,45 грн (цены выросли на 12%). Общая стоимость мясных продуктов на новогоднем столе будет стоить примерно 871,45 грн.

Молочные продукты в текущем году, по словам эксперта, подорожали на 30,8-52,2%. К примеру, твердый сыр обойдется в 114,17 грн за 300 г, а пачка сливочного масла (на 200 г) стоит примерно 65,40 грн.

Чтобы приобрести овощи на новогодний стол, придется потратить в среднем 254,95 грн (на 37,5% больше, чем в прошлом году). К примеру, 2 кг картофеля стоит 15,80 грн, а 1 кг грибов 77,90 грн. Полкилограмма свежих огурцов 34,75 грн., а полкило сладкого болгарского перца 59,50 грн. 1 кг помидор стоит около 67 грн. А вот фрукты обойдутся в 168,92 грн (стоимость выросла на 59,7%). Например, за 2 кг мандаринов придется заплатить 99,80 грн, а за 1 кг бананов – 58 грн. Стоимость одного лимона – 11,12 грн.

Чтобы приобрести батон белого хлеба для новогодних бутербродов, придется заплатить 25,80 грн (на 3,4% больше, чем в прошлом году). А чтобы полакомиться шоколадными конфетами – 185 грн за 1 кг (это на 8,8% больше).

Если вас интересуют цены на алкогольные напитки, в частности, традиционное шампаньское "Артемовское" (0,75 л) стоит средний ценник в 140 грн. А вот за бутылку бренди "Шабо" пятилетней выдержки (0,5 л) уже придется заплатить в полтора раза больше – 209 грн. Соответственно, цены против прошлого года выросли на 28,4% и 16,1%. Безалкогольные напитки для детей также выросли в цене. Так, 2 л сок "Садочок" в ассортименте стоит 50 грн, а 1,5 л воды "Моршинской" — 20,32 грн. Чтобы приобрести 2 л сладкой воды "Живчик", придется потратить в среднем 33,79 грн.

Если же вы захотите приобрести деликатесы, придется в общую стоимость новогоднего стола добавить еще примерно 525 грн и конечная цена будет составлять около 3180 грн. Так, цена на красную икру (120 г) 280 грн, а 200 г красной рыбы можно купить за 245 грн в среднем.

Жителям столицы бюджетный новогодний стол для встречи Нового 2023 обойдется в 2933,77 грн. А на стол с деликатесами в Киеве придется потратить 3523,77 грн.