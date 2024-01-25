Цены взлетели посреди зимы: сколько стоит арендовать квартиру в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе

Цены на аренду квартир в Киеве выросли за последние два месяца. Однокомнатные квартиры во Львове до сих пор остаются более дорогими, чем в столице. В Днепре трехкомнатную квартиру можно арендовать дешевле двухкомнатной, а цены понемногу растут.

Об этом свидетельствует статистика в приложении по поиску жилья Bird.

Цены на аренду квартир в Киеве

Стоимость аренды квартир в Киеве в последнее время выросла. На стоимость жилья в Голосеевском районе не отразилось даже неработающее метро в этой части города.

По состоянию на конец января цены на аренду в столице такие:

Однокомнатные — 13 100 грн

Двухкомнатные — 18 000 грн

Трехкомнатные — 30 000 грн

Аренда квартиры в Киеве/Bird

Цены на аренду квартир во Львове.

Однокомнатные квартиры во Львове все еще дороже, чем в Киеве и стоят в среднем 15 300 грн в месяц.

Двухкомнатные — 17 200 грн

Трехкомнатные — 19 200 грн

Аренда квартиры во Львове/Bird

Цены на аренду квартир в Одессе.

Рынок аренды в Одессе подешевел в конце ноября и остается стабильным. Стоимость аренды квартир такова:

Однокомнатные — 7 400 грн

Двухкомнатные — 9 000 грн

Трехкомнатные — 12 000 грн

Аренда квартиры в Одессе.

Цены на аренду квартир в Харькове

В Харькове рынок аренды квартир остается стабильным в последние полгода:

Однокомнатные — 4 000 грн

Двухкомнатные — 6 000 грн

Трехкомнатные — 8 000 грн

Аренда квартиры в Харькове/Bird

Цены на аренду квартир в Днепре.

В Днепре цены на аренду стабильны с октября прошлого года и постепенно растут. Двухкомнатные квартиры пользуются наибольшим спросом и стоят дороже трехкомнатных:

Однокомнатные — 11 000 грн

Двухкомнатные — 17 000 грн

Трехкомнатные — 16 000 грн

Аренда квартиры в Днепре.

Напомним, дешевле и относительно безопаснее можно найти квартиру или дом в маленьких городках и областных центрах – подальше от звуков взрывов. Сайт ТСН.ua собрал подборку вариантов, где можно найти дешевую аренду.

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