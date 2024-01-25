Цены взлетели посреди зимы: сколько стоит арендовать квартиру в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе

Цены на аренду жилья выросли.
Цены на аренду квартир в Киеве выросли за последние два месяца. Однокомнатные квартиры во Львове до сих пор остаются более дорогими, чем в столице. В Днепре трехкомнатную квартиру можно арендовать дешевле двухкомнатной, а цены понемногу растут.
Об этом свидетельствует статистика в приложении по поиску жилья Bird.
Цены на аренду квартир в Киеве
Стоимость аренды квартир в Киеве в последнее время выросла. На стоимость жилья в Голосеевском районе не отразилось даже неработающее метро в этой части города.
По состоянию на конец января цены на аренду в столице такие:
- Однокомнатные — 13 100 грн
- Двухкомнатные — 18 000 грн
- Трехкомнатные — 30 000 грн
Цены на аренду квартир во Львове.
Однокомнатные квартиры во Львове все еще дороже, чем в Киеве и стоят в среднем 15 300 грн в месяц.
- Двухкомнатные — 17 200 грн
- Трехкомнатные — 19 200 грн
Цены на аренду квартир в Одессе.
Рынок аренды в Одессе подешевел в конце ноября и остается стабильным. Стоимость аренды квартир такова:
- Однокомнатные — 7 400 грн
- Двухкомнатные — 9 000 грн
- Трехкомнатные — 12 000 грн
Цены на аренду квартир в Харькове
В Харькове рынок аренды квартир остается стабильным в последние полгода:
- Однокомнатные — 4 000 грн
- Двухкомнатные — 6 000 грн
- Трехкомнатные — 8 000 грн
Цены на аренду квартир в Днепре.
В Днепре цены на аренду стабильны с октября прошлого года и постепенно растут. Двухкомнатные квартиры пользуются наибольшим спросом и стоят дороже трехкомнатных:
- Однокомнатные — 11 000 грн
- Двухкомнатные — 17 000 грн
- Трехкомнатные — 16 000 грн
Напомним, дешевле и относительно безопаснее можно найти квартиру или дом в маленьких городках и областных центрах – подальше от звуков взрывов. Сайт ТСН.ua собрал подборку вариантов, где можно найти дешевую аренду.
Читайте также: