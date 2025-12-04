CEO Метинвеста Юрий Рыженков вошел в топ-25 руководителей Украины по версии Forbes

Реклама

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков вошел в список 25 лучших руководителей украинского бизнеса военного времени по версии Forbes Ukraine. Рейтинг формировался среди топменеджеров крупных компаний со штатом от 1 тыс. работников и выручкой не менее 1 млрд грн в 2024 году.

Участников оценивали по двум блокам: экспертному, охватывавшему профессионализм, лидерство и антикризисный менеджмент, и аналитическому - он измерял рост выручки и чистой маржи по сравнению с 2022 годом.

Юрий Рыженков возглавляет Метинвест с 2013 года и имеет многолетний опыт в отрасли. Металлургия была частью его жизни с детства: дед работал шахтером, отец – сталеплавильщиком, мать – прокатчицей.

Несмотря на потерю двух металлургических комбинатов в Мариуполе, завода в Авдеевке и приостановку работы Покровской угольной группы из-за близости фронта, Метинвест с начала 2022 года погасил $670 млн. долга. В 2024 году компания увеличила выручку на 9%, до $8 млрд, тогда как чистый убыток вырос до $1,15 млрд.

Во время войны группа сосредоточилась на поддержке обороноспособности страны: производит бронесталь, защитные конструкции, «ловцы» дронов-камикадзе и другие продукты для ВСУ. Рыженков среди ключевых достижений отмечает переориентацию экспорта на европейские рынки, стабильное обслуживание долговых обязательств и сохранение операционной деятельности компании.

Как известно, Метинвест в пятый раз подряд занял первое место в рейтинге крупнейших частных компаний Украины. Компанию называют «хребтом украинской экономики»: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов гривен. Метинвест также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн – в поддержку ВСУ в рамках инициативы «Стальной фронт».