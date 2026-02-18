CEO YASNO Коваленко: только 25% вызовов энергетиков связаны с авариями на объектах ДТЭК

Реклама

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко объяснил алгоритм действий при авариях на электросетях.

Об этом он рассказал в интервью Bihus.Info.

«Сейчас статистика жесткая, 75% выездов (ремонтных бригад – ред.) от звонков есть, я не буду говорить ложными, потому что ложными – это тяжелое слово, но они не совсем то, за чем приехали. Или приехали и людям просто мало света, а они ждали больше, а была проблема дома. Мы сжигаем время тех бригад, которые могли бы в это время, в остальных 25% выездов, ремонтировать то, что действительно сгорело», - рассказал он.

Коваленко рассказал, что если нет света не по графику, в первую очередь нужно обратиться к электрику. Он осмотрит оборудование и если проблема не в домовых электросетях, то оставит заявку в ДТЭК.

«А может быть, наоборот, электрик скажет: "Мы посмотрели, у нас там перегорел предохранитель, мы сейчас его заменим и свет вам вернем», - пояснил CEO YASNO.

Ранее ДТЭК запустил дополнительный канал взаимодействия ЖЭКами и ОСМД, чтобы оперативнее реагировать на аварийные заявки.