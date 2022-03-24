"Цепляла его за ногу и понимала, что он умирает": черниговчанка рассказала, как погибла ее семья от авиабомбы

"Цепляла его за ногу и понимала, что он умирает": черниговчанка рассказала, как погибла ее семья от авиабомбы

Российские военные с авиации сбросили бомбы на частный сектор, где скрывалась семья Светланы. К сожалению, ее муж, дети и жених ее дочери погибли.

Жительница Чернигова потеряла семью, когда российский самолет сбросил на частный сектор города несколько бомб и превратил его в сплошные развалины. В этот трагический день, 3 марта, погиб ее 42-летний муж, 21-летняя дочь со своим женихом, а также 14-летний сын и бабушка.

Светлана Желдак и ее мать чудом остались в живых. Женщина рассказала "Супильному" о постигших ее ужасах. Светлана до сих пор не может похоронить своих родных из-за постоянных обстрелов оккупантов города.

Женщина рассказывает, что когда начались активные боевые действия, она с мужем и детьми решили перебраться в дом ее матери, который казался ей крепче, и должен был защитить от "Градов".

Сначала семья пряталась в погребе, который был во дворе, но из-за астмы сына и постоянных приступов они решили оставаться в доме.

"В интернете прочитали сообщение, что можно прятаться в доме, но чтобы были крепкие несущие стены, чтобы не было в комнате окон – тогда дом защитит. У мамы такая комната была. Мы там разместились все на полу. Там и ночевали. Но у сына таки астма аллергическая, и на полу, где низко, там больше пыли и он тоже задыхался. В тот день он пошел в зал и сел на диван", — рассказывает женщина.

В этот момент раздавалась сирена, но обстрелов не было слышно, рассказывает Светлана. По ее словам, никто из ее родных не услышал звука от полета самолета, который и сбросил бомбу.

"Это был первый самолет, но мы его не слышали. Никто его не слышал. Я позже общалась с еще одной девушкой с нашей улицы, они выжили, то тоже говорили, что самолета не было слышно. Их папа стоял на улице, он не слышал также. Он только увидел, что самолет сбросил бомбы на школу, и потом сразу сбросил еще несколько бомб на наш переулок. Улицы нет, там все дома разрушены", — рассказывает Светлана.

Российские войска обстреливают и уничтожают дома и мирных жителей Украины, фото/"Сумпільне"

От падения бомбы семья Светланы, а также мама и бабушка оказались под завалами.

"Я только услышала легкий бум, и резко весь дом обрушился. Завалило нас очень сильно. Муж был около меня, буквально за метр. Дочь и зять мой лежали на полу напротив меня. Когда нас завалило, я могла дотянуться только до их ног. Касалась их ног и просила, чтобы они держались, потому что это было очень страшно, я услышала, как моя дочь сильно заплакала, навзрыд, ее жених был уже мертв, потому что я цепляла его за ногу и почувствовала, как она вздрагивает и я поняла, что он уже умирает. Я очень просила дочь, чтобы она не плакала, сейчас нас откопают, потому что слышала людей, которые нас начали раскапывать", — вспоминает Светлана.

Женщина смогла позвонить знакомым и попросить о помощи, но, к сожалению, спасти ее детей, мужа и жениха дочери уже не смогли.

"Я очень кричала. Телефон был возле меня, я его нащупала и начала звонить кому могла, чтобы сказать, что нас завалило. Чтобы быстрее среагировали, чтобы знали, в каком доме. Наш друг знал, в каком доме мы находимся. Он сразу среагировал и очень быстро начались раскопки. Но не выдержала также дочь. Она так плакала, я думала, что ей больно, потому что очень сильно завалило, не знаю. Возможно, не выдержало сердце, потому что она так сильно любила своего парня", — рассказывает Светлана.

Женщина пыталась разговаривать с каждым, кто лежал под завалами рядом.

"Муж мой тоже был рядом, я также могла только прикасаться к его ноге и просить, чтобы он держался, потому что его сильно привалило. Очень. Я только слышала, что он задыхался. А сына очень сильно по голове ударило. Его достали, начали откачивать, но сердце не выдержало, он умер также. Меня к ним не пустили сразу. Они до сих пор еще в морге", — говорит Светлана.

По словам Светланы, самолет российских военных сбросил 4 или 5 бомб на переулок частного сектора, где расположены по меньшей мере 20 домов, которых повредили взрывчатки.

Те дома, где рядом рухнула бомба, полностью разрушены.

Российские войска обстреливают и уничтожают дома и мирных жителей Украины, фото/"Сумпільне"

"Так получилось, что бомба упала во двор нашего дома. Рядом возле спальной комнаты. И часть соседнего дома тоже была разрушена, там мужчину также убило. А его женщина была в другой половине дома – она осталась жива", — рассказывает Светлана.

Российские войска обстреливают и уничтожают дома и мирных жителей Украины, фото/"Сумпільне"

Женщина удивляется, как ей, ее матери и их собаке удалось выжить.

"В Чернигове – там такой ад. Там просто ужас. Я молюсь, чтобы помощь была нашим ребятам, которые там сейчас воюют. Я жду и молюсь, чтобы этот ужас уже кончился, потому что столько людей, столько горя читаю в Интернете. И сердце просто розрывается от того, что я пережила: чувствуешь, как умирает твой ребенок – это я никому не пожелаю. Потому что я только могла дотянуться рукой и умолять, чтобы он держался", — говорит Светана.

Женщина переехала из Чернигова, но мечтает о прекращении войны. Она не может проститься с родными и похоронить их.

"Мы уехали, я теперь очень жду, чтобы оно там закончилось, потому что мне нужно похоронить моих родных. Хотя бы обнять. Потому что я так не хочу, чтобы их без меня похоронили. Потому что меня даже не подпустили в тот момент, когда их вытащили", — сказала Светлана.

Напомним, из-за постоянных обстрелов российскими военными Чернигов осталось без электроэнергии, тепло- и водоснабжения, газоснабжение частично. Из-за этого с 24 марта в Чернигове вводят ограничения при разливке пресной воды. Из города выехала половина населения, а среди оставшихся 130 тысяч есть много больных и немощных. Город оказался на грани выживания.

Читайте также: