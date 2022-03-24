"Цепляла его за ногу и понимала, что он умирает": черниговчанка рассказала, как погибла ее семья от авиабомбы

Российские военные с авиации сбросили бомбы на частный сектор, где скрывалась семья Светланы. К сожалению, ее муж, дети и жених ее дочери погибли.
Жительница Чернигова потеряла семью, когда российский самолет сбросил на частный сектор города несколько бомб и превратил его в сплошные развалины. В этот трагический день, 3 марта, погиб ее 42-летний муж, 21-летняя дочь со своим женихом, а также 14-летний сын и бабушка.
Светлана Желдак и ее мать чудом остались в живых. Женщина рассказала "Супильному" о постигших ее ужасах. Светлана до сих пор не может похоронить своих родных из-за постоянных обстрелов оккупантов города.
Женщина рассказывает, что когда начались активные боевые действия, она с мужем и детьми решили перебраться в дом ее матери, который казался ей крепче, и должен был защитить от "Градов".
Сначала семья пряталась в погребе, который был во дворе, но из-за астмы сына и постоянных приступов они решили оставаться в доме.
"В интернете прочитали сообщение, что можно прятаться в доме, но чтобы были крепкие несущие стены, чтобы не было в комнате окон – тогда дом защитит. У мамы такая комната была. Мы там разместились все на полу. Там и ночевали. Но у сына таки астма аллергическая, и на полу, где низко, там больше пыли и он тоже задыхался. В тот день он пошел в зал и сел на диван", — рассказывает женщина.
В этот момент раздавалась сирена, но обстрелов не было слышно, рассказывает Светлана. По ее словам, никто из ее родных не услышал звука от полета самолета, который и сбросил бомбу.
"Это был первый самолет, но мы его не слышали. Никто его не слышал. Я позже общалась с еще одной девушкой с нашей улицы, они выжили, то тоже говорили, что самолета не было слышно. Их папа стоял на улице, он не слышал также. Он только увидел, что самолет сбросил бомбы на школу, и потом сразу сбросил еще несколько бомб на наш переулок. Улицы нет, там все дома разрушены", — рассказывает Светлана.
От падения бомбы семья Светланы, а также мама и бабушка оказались под завалами.
"Я только услышала легкий бум, и резко весь дом обрушился. Завалило нас очень сильно. Муж был около меня, буквально за метр. Дочь и зять мой лежали на полу напротив меня. Когда нас завалило, я могла дотянуться только до их ног. Касалась их ног и просила, чтобы они держались, потому что это было очень страшно, я услышала, как моя дочь сильно заплакала, навзрыд, ее жених был уже мертв, потому что я цепляла его за ногу и почувствовала, как она вздрагивает и я поняла, что он уже умирает. Я очень просила дочь, чтобы она не плакала, сейчас нас откопают, потому что слышала людей, которые нас начали раскапывать", — вспоминает Светлана.
Женщина смогла позвонить знакомым и попросить о помощи, но, к сожалению, спасти ее детей, мужа и жениха дочери уже не смогли.
"Я очень кричала. Телефон был возле меня, я его нащупала и начала звонить кому могла, чтобы сказать, что нас завалило. Чтобы быстрее среагировали, чтобы знали, в каком доме. Наш друг знал, в каком доме мы находимся. Он сразу среагировал и очень быстро начались раскопки. Но не выдержала также дочь. Она так плакала, я думала, что ей больно, потому что очень сильно завалило, не знаю. Возможно, не выдержало сердце, потому что она так сильно любила своего парня", — рассказывает Светлана.
Женщина пыталась разговаривать с каждым, кто лежал под завалами рядом.
"Муж мой тоже был рядом, я также могла только прикасаться к его ноге и просить, чтобы он держался, потому что его сильно привалило. Очень. Я только слышала, что он задыхался. А сына очень сильно по голове ударило. Его достали, начали откачивать, но сердце не выдержало, он умер также. Меня к ним не пустили сразу. Они до сих пор еще в морге", — говорит Светлана.
По словам Светланы, самолет российских военных сбросил 4 или 5 бомб на переулок частного сектора, где расположены по меньшей мере 20 домов, которых повредили взрывчатки.
Те дома, где рядом рухнула бомба, полностью разрушены.
"Так получилось, что бомба упала во двор нашего дома. Рядом возле спальной комнаты. И часть соседнего дома тоже была разрушена, там мужчину также убило. А его женщина была в другой половине дома – она осталась жива", — рассказывает Светлана.
Женщина удивляется, как ей, ее матери и их собаке удалось выжить.
"В Чернигове – там такой ад. Там просто ужас. Я молюсь, чтобы помощь была нашим ребятам, которые там сейчас воюют. Я жду и молюсь, чтобы этот ужас уже кончился, потому что столько людей, столько горя читаю в Интернете. И сердце просто розрывается от того, что я пережила: чувствуешь, как умирает твой ребенок – это я никому не пожелаю. Потому что я только могла дотянуться рукой и умолять, чтобы он держался", — говорит Светана.
Женщина переехала из Чернигова, но мечтает о прекращении войны. Она не может проститься с родными и похоронить их.
"Мы уехали, я теперь очень жду, чтобы оно там закончилось, потому что мне нужно похоронить моих родных. Хотя бы обнять. Потому что я так не хочу, чтобы их без меня похоронили. Потому что меня даже не подпустили в тот момент, когда их вытащили", — сказала Светлана.
Напомним, из-за постоянных обстрелов российскими военными Чернигов осталось без электроэнергии, тепло- и водоснабжения, газоснабжение частично. Из-за этого с 24 марта в Чернигове вводят ограничения при разливке пресной воды. Из города выехала половина населения, а среди оставшихся 130 тысяч есть много больных и немощных. Город оказался на грани выживания.
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