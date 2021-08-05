Cепсис и двусторонняя пневмония: с Ровно в Киев вертолетом доставили больного шестимесячного мальчика

Cепсис и двусторонняя пневмония: с Ровно в Киев вертолетом доставили больного шестимесячного мальчика

При жизни ребенка бороться медики в Киеве.

В четверг, 5 августа, из Ровенской областной детской больницы в киевский Охматдет вертолетом Нацполиции доставили тяжелобольного шестимесячного мальчика.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

У ребенка диагностировали сепсис и двустороннюю бактериальную деструкцию легких. Его вертолетом успешно доставили в киевский Охматдет, где специалисты по респираторной поддержки и лечения иммунодефицитов бороться за жизнь мальчика.

Министерство здравоохранения Украины

"В рамках проекту по аэромедицинской эвакуации приоритет в помощи оказывают больным с острой задержкой кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы и нарушениями мозгового кровообращения и тяжелыми травматическими повреждениями. Экспериментальный проект предусматривает перевозку сложных пациентов из 14 областных центров", — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, в Одесской областной детской больницы массово отравились дети.

Украинских альпинистов эвакуировали вертолетом с Гималаев

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку