Cепсис и двусторонняя пневмония: с Ровно в Киев вертолетом доставили больного шестимесячного мальчика

При жизни ребенка бороться медики в Киеве.
В четверг, 5 августа, из Ровенской областной детской больницы в киевский Охматдет вертолетом Нацполиции доставили тяжелобольного шестимесячного мальчика.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
У ребенка диагностировали сепсис и двустороннюю бактериальную деструкцию легких. Его вертолетом успешно доставили в киевский Охматдет, где специалисты по респираторной поддержки и лечения иммунодефицитов бороться за жизнь мальчика.
"В рамках проекту по аэромедицинской эвакуации приоритет в помощи оказывают больным с острой задержкой кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы и нарушениями мозгового кровообращения и тяжелыми травматическими повреждениями. Экспериментальный проект предусматривает перевозку сложных пациентов из 14 областных центров", — говорится в сообщении Минздрава.
Напомним, в Одесской областной детской больницы массово отравились дети.