"Церковь и п*сюн напротив как-то не очень": в Сети разгорелся скандал вокруг пирожных в форме половых органов

Во Львове просят закрыть ресторан "Прутень", где готовят десерты в форме половых органов.

Об этом написала пользовательница Facebook Галина Олейник в сообществе "Дуже гаряча лінія міста Львова". Пост женщины вызвал горячую дискуссию в комментариях.

В меню заведения десерты и напитки с такими названиями: “кокосовий крутелик”, “остання крапля”, “піжон в шоколаді”, “полунична розкішниця”, “мохнатка під шафе”, “фруктовий оргазм” “гаряча мілфа”, “конча лате”. На странице ресторана в Instagram владельцы называют десерты "особенными".

Во Львове требуют закрыть заведение Прутень – реакция соцсетей неоднозначна / Фото: ТСН.ua

"Прошу проверить законность, а при необходимости закрыть торговое заведение, размещенное по ул. Армянская с развратным названием "******" (****** (значение) – внешний мужской половой орган), торгующее выпечкой в форме органов человека. Я иметь двоих детей и мне противно думать, а еще хуже представить, что мой ребенок или любой культурный человек будет пробовать пирожное в таких формах и еще с такими названиями. Меня с братьями и сестрами воспитывали в высоких нравственных ценностях, чести и достоинстве человека. И никакие современные тенденции не могут нарушить эти ценности", – пишет автор поста.

По мнению женщины, деятельность подобных заведений "унижает достоинство и честь человека, негативно влияет на общественную мораль, создает негативное психологическое влияние на молодое поколение, учит разврату и вседозволенности".

"Это заведение расположено прямо на улице в центре города, все, в том числе дети и гости города, видят те изделия. Прошу принять меры и не допускать подобные объекты торговли в открытом формате. Общество города Львова и всех неравнодушных я призываю присоединяться к огласке и способствовать закрытию, недопущению открытия подобных заведений в городе. Львов является культурной столицы Галичини, какой пример культуры подает город разрешая деятельность таких заведений", — добавляет женщина.

Под публикацией развернулась горячая дискуссия о работе ресторана в центре Львова. Некоторые комментаторы поддержали женщину, назвав выпечку пикантной формы "кощунством и цинизмом над хлебом", "стыдом", "издевательством над святыней" и "перебором".

Во Львове требуют закрыть заведение Прутень/Скриншот

“Львов достаточно консервативен в отношении норм христианского воспитания, норм морали и семейных ценностей. Лично мое мнение: такое заведение не должно выставлять на витрину свои сдобные изделия. Возможно, это было бы нормально где-то на аллее "Красных фонарей" в Амстердаме, но не в центре Львова, где много христианских храмов. Согласитесь, церковь и п*сюн напротив как-то не очень… Это вопрос норм морали и уровня разврата людей”, – написала Наталья Слюсарчук.

Во Львове требуют закрыть заведение Прутень/Скриншот

Во Львове требуют закрыть заведение Прутень/Скриншот

Некоторые предложили установить возрастные ограничения для входа в заведение.

“По-моему, покупать детям булочки в форме прутня – не норм. Почему? Ну представьте себе отец с дочкой заходит в такую пекарню, или мама с сыном) Так себе... разве что возрастной фильтр ставить, например 16+. Взрослые пусть сами думают, что пихают в рот”, – написала Татьяна Жиленко.

Впрочем, многие поддержали предпринимателей и много шутили в комментариях.

“Во Львове в последнее время становится все интереснее, то соски глаза выкалывают, то пирожные интересные пекут. А еще всем известная Львовская шоколадная фабрика должна чеколаты в интересных формах. Не Львов, а Содом и Гоморра!” – написала Виктория Жур.

Во Львове требуют закрыть заведение Прутень/Скриншот

"Досадно когда высокие моральные принципы, честь и достоинство может нарушить пирожное в форме прутня)" — написала пользовательница Анфиса Большова.

А сексшопы не вызывают отвращение? А кафе *****, которое уже много лет работает во Львове? А стрипбары? Так давайте и их закроем. Людям уже не к чему придраться. Но живите, радуйтесь, что можете быть с родными. Ну такой замысел владельца кафе, пусть. Это дело каждого. А с детьми туда ходить необязательно”, – написала Виктория Артемьева.

Сайт ТСН.ua обратился в ресторан во Львове за комментарием по поводу хейта, с которым столкнулось заведение. Впрочем, владелица отказалась от комментариев.

Кстати, похожие рестораны работают в Польше. Вафли в шоколаде в виде мужских и женских половых органов продают в Кракове, Вроцлаве, Варшаве, Гданьске и Катовице. Заведения в прошлом году открыла пара из Украины.

Напомним, в центре Львова разгуливал полностью голый мужчина. Инцидент произошел возле ТЦ "Магнус" посреди белого дня. Мужчину совсем не смущали проходящие мимо люди.

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