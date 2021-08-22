Церковное праздник 23 августа: день памяти святого Лаврентия

В этот день смотрели на воду в реках и предвещали какими будут осень и зима.

23 августа православная цекрва чтит память святого Лаврентия Римского, жившего в 3 веке и служил архидьяконом римской христианской общины.

История праздника

Согласно житию, Лаврентий происходил из города Оска на территории современной Испании и был учеником архидиакона Сикста. Когда Сикст стал римским епископом, Лаврентий был рукоположен в диаконы; ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о бедных. Когда император Валериан объявил гонения христиан, многих священников казнили, а простых христиан лишали имущества и выгоняли из городов. Одной из первых жертв стал наставник Лаврентия, обезглавленный по приговору правителя.

Идя на смерть, Сикст предсказал своему ученику, что вскоре и он пойдет его путем, и велел продать все церковные сокровища и раздать деньги нуждающимся христианам. И действительно, вскоре Лаврентия бросили в тюрьму, где он совершал чудеса, исцелял больных и тем самым многих обратил в свою веру. Когда римский префект потребовал отдать сокровища церкви государству, Лаврентий попросил три дня срока. За это время он раздал имущество бедным, а после заявился к правителю с толпой нищих и калек, сказав: "Вот настоящие сокровища церкви". Разгневанный префект приказал подвергнуть Лаврентия жестоким пыткам, от которых святой и скончался.

Народные традиции и приметы

В полдень на Лаврентия люди выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тихая и спокойная — осень будет тихой, а зима — без вьюг и метелей. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы предвещали хорошую рыбалку в конце лета — начале осени.

Если появилась вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце также раскраснелось — ночью будет гроза.

Когда в летнее время в прохладную погоду слышен гром, то такая погода будет долго.

Если сорняки летом растут особенно высокие — зима будет снежной.

Перед ненастьем цветоножки картофеля сгибаются вниз.

pixabay.com

Что запрещено делать 23 августа

На Лаврентия нельзя купаться в реках и любых других водоемах.

Не рекомендуется делать маникюр и педикюр.

Нельзя убирать в доме.

Стоит воздержаться от приготовления пищи.

Не стоит браться за спицы и иглы.

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