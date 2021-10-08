Церковный праздник 9 октября: день памяти апостола Иоанна Богослова

Если на Иоанна Богослова шел дождь со снегом, это предвещало три сильных оттепели в январе.

9 октября православная церковь чтит память Иоанна Богослова — одного из Двенадцати апостолов, автора Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий Нового Завета.

История праздника

Согласно преданию, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и вместе с ним был призван Иисусом Христом в число своих учеников. Братья, как и апостол Петр, входили в число самых приближенных Христу апостолов. Втроем они стали свидетелями воскресения дочери Иаира, и только им Спаситель позволил видеть свое Преображения.

Будучи распятым на кресте, Иисус поручил Иоанну заботиться о своей матери — Деве Марии. Свое прозвище — Богослов — Иоанн получил благодаря тому, что в своем Евангелии назвал Иисуса Христа Словом Божиим.

Народные традиции и приметы

В древности в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Говорили, что если первый снег выпадет, когда на вишне нет листьев, то зима придет скоро. Если листья опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов.

Если на Иоанна Богослова шел дождь со снегом, это предвещало три сильных оттепели в январе, а если день выдавался теплым и солнечным, ждали дождливого и холодного июня следующим летом.

По легенде, однажды Иоанн Богослов чудом обратил на искусного живописца простого пастуха гусей. Поэтому в народе этого святого почитали как покровителя художников и иконописцев. В этот день они молились своему небесному защитнику и просили о помощи в делах и о вдохновении.

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Что запрещено делать 9 октября

Нельзя употреблять нецензурную лексику и ругаться с близкими и друзьями

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом

Нельзя слишком громко смеяться и разговаривать

Нельзя зацикливаться на негативе

Нельзя пить ледяную воду

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