Церковные праздники 20 июля: чтят память Томы Малейского и не советуют носить украшения

В этот день также запрещено отказывать в помощи.

20 июля православная церковь чтит память христианского святого и чудотворца времен Византии Фомы Малейского, который был богатым и храбрым воином, впоследствии ставшим отшельником, и Святого Акакия Синайского, который был послушником в монастыре.

История праздника

Святой Тома Малейский был родом из Малеи и жил в IX в. В молодости был богатым и храбрым воином. По Божьей милости полюбил Христа и оделся в монашескую рясу. Удалившись от всех светских дел, он посещал благочестивых отшельников. Впоследствии Тома поселился на Малейской горе в Лаконии, где боролся с многочисленными соблазнами и по Божьей милости покорил свое тело духу, став настоящим победителем над собой. Умер Тома в глубокой старости. На гробнице происходили многочисленные чудеса.

Жизнь и подвиги святого Фомы не могли спрятаться от окружающих, к нему стали стекаться люди, искавшие духовного руководства, а также страдавшие от болезней, потому что он получил от Бога благодать исцеления недугов. Многие верующие получали помощь по молитвам преподобного и после ухода к Богу.

Кроме того, в этот день церковь чтит память Святого Акакия Синайского, который жил в VI веке. Он был послушником в монастыре. Кроткий монах был очень терпелив и беспрекословно слушал своего наставника с жестким характером, который заставлял преподобного работать сверх меры, морил его голодом, нещадно бил. Несмотря на это преподобный Акакий покорно переносил все унижения и благодарил Господа за все. Вскоре святой Акакий умер. Его смерть способствовала обращению его наставника.

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Что можно и что запрещено делать в этот праздник

Не стоит в этот день носить украшения.

Нельзя пренебрегать домашней работой, следует все добросовестно выполнять.

Запрещено отказывать в помощи.

Чтобы в доме всегда был достаток, сегодня не принимайтесь за стирку.

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