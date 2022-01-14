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Церковные праздники в феврале 2022 года: православный календарь на месяц

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Церковные праздники в феврале 2022 года: православный календарь на месяц

Церковный календарь на февраль 2022 / Pexels

Церковный календарь на февраль 2022 года.

После насыщенного на церковные события января, февраль 2022 несколько менее богат на выдающиеся праздники. Но именно в феврале православные христиане празднуют один из самых больших праздников — Сретение Господне. На 40-й день жизни Иисуса Христа родители принесли его в храм, где праведник Симеон встретил сына Божия.

Кроме того, верующих также ждет одна родительская поминальная суббота.

Православный календарь на февраль 2022 - перечень праздников

  • 1 февраля - день памяти преподобного Макария Великого
  • 2 февраля — честь памяти преподобного Евфимия Великого
  • 3 февраля - день памяти преподобного Максима-исповедника
  • 4 февраля - день святого апостола Тимофея
  • 5 февраля - честь памяти священномучеников Климента и Агафангела
  • 6 февраля - день памяти преподобной Ксении
  • 7 февраля — день иконы Божией Матери Утоли моя печали и честь памяти святителя Григория Богослова
  • 8 февраля – день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сынов их Аркадия и Иоанна
  • 9 февраля - перенос мощей святителя Иоанна Златоуста
  • 10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирийца
  • 11 февраля - перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца
  • 12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста
  • 13 февраля - Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия
  • 14 февраля - Седмица мытаря и фарисея (до 20 февраля)
  • 15 февраля — великий праздник Сретения Господня
  • 16 февраля – день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы
  • 17 февраля — честь памяти преподобного Исидора Пелусиотского
  • 18 февраля - иконы Божией Матери Взыскание погибших, мученицы Агафьи
  • 19 февраля - память святителя Фотия, патриарха Константинопольского
  • 20 февраля – день святого Парфения. Неделя о блудном сыне
  • 21 февраля — день памяти великомученика Федота Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца
  • 22 февраля - день памяти мученика Никифора Антиохийского
  • 23 февраля - день иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествование памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц
  • 24 февраля - день памяти священномученика Власия Севастийского
  • 25 февраля - Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца
  • 26 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота и память преподобного Мартиниана Кесарийского
  • 27 февраля - день святого равноапостольного Кирилла (Словенского)
  • 28 февраля – день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского. Начало масляной недели. Сырная сплошная неделя ( до 6 марта)

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