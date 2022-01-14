Церковные праздники в феврале 2022 года: православный календарь на месяц

Церковный календарь на февраль 2022 года.
После насыщенного на церковные события января, февраль 2022 несколько менее богат на выдающиеся праздники. Но именно в феврале православные христиане празднуют один из самых больших праздников — Сретение Господне. На 40-й день жизни Иисуса Христа родители принесли его в храм, где праведник Симеон встретил сына Божия.
Кроме того, верующих также ждет одна родительская поминальная суббота.
Православный календарь на февраль 2022 - перечень праздников
- 1 февраля - день памяти преподобного Макария Великого
- 2 февраля — честь памяти преподобного Евфимия Великого
- 3 февраля - день памяти преподобного Максима-исповедника
- 4 февраля - день святого апостола Тимофея
- 5 февраля - честь памяти священномучеников Климента и Агафангела
- 6 февраля - день памяти преподобной Ксении
- 7 февраля — день иконы Божией Матери Утоли моя печали и честь памяти святителя Григория Богослова
- 8 февраля – день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сынов их Аркадия и Иоанна
- 9 февраля - перенос мощей святителя Иоанна Златоуста
- 10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирийца
- 11 февраля - перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца
- 12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста
- 13 февраля - Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия
- 14 февраля - Седмица мытаря и фарисея (до 20 февраля)
- 15 февраля — великий праздник Сретения Господня
- 16 февраля – день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы
- 17 февраля — честь памяти преподобного Исидора Пелусиотского
- 18 февраля - иконы Божией Матери Взыскание погибших, мученицы Агафьи
- 19 февраля - память святителя Фотия, патриарха Константинопольского
- 20 февраля – день святого Парфения. Неделя о блудном сыне
- 21 февраля — день памяти великомученика Федота Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца
- 22 февраля - день памяти мученика Никифора Антиохийского
- 23 февраля - день иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествование памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц
- 24 февраля - день памяти священномученика Власия Севастийского
- 25 февраля - Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца
- 26 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота и память преподобного Мартиниана Кесарийского
- 27 февраля - день святого равноапостольного Кирилла (Словенского)
- 28 февраля – день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского. Начало масляной недели. Сырная сплошная неделя ( до 6 марта)
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