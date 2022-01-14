Церковные праздники в феврале 2022 года: православный календарь на месяц

Церковные праздники в феврале 2022 года: православный календарь на месяц

Церковный календарь на февраль 2022 года.

После насыщенного на церковные события января, февраль 2022 несколько менее богат на выдающиеся праздники. Но именно в феврале православные христиане празднуют один из самых больших праздников — Сретение Господне. На 40-й день жизни Иисуса Христа родители принесли его в храм, где праведник Симеон встретил сына Божия.

Кроме того, верующих также ждет одна родительская поминальная суббота.

Православный календарь на февраль 2022 - перечень праздников

1 февраля - день памяти преподобного Макария Великого

- день памяти преподобного Макария Великого 2 февраля — честь памяти преподобного Евфимия Великого

— честь памяти преподобного Евфимия Великого 3 февраля - день памяти преподобного Максима-исповедника

- день памяти преподобного Максима-исповедника 4 февраля - день святого апостола Тимофея

- день святого апостола Тимофея 5 февраля - честь памяти священномучеников Климента и Агафангела

- честь памяти священномучеников Климента и Агафангела 6 февраля - день памяти преподобной Ксении

- день памяти преподобной Ксении 7 февраля — день иконы Божией Матери Утоли моя печали и честь памяти святителя Григория Богослова

— день иконы Божией Матери Утоли моя печали и честь памяти святителя Григория Богослова 8 февраля – день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сынов их Аркадия и Иоанна

– день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сынов их Аркадия и Иоанна 9 февраля - перенос мощей святителя Иоанна Златоуста

- перенос мощей святителя Иоанна Златоуста 10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирийца

– день памяти преподобного Ефрема Сирийца 11 февраля - перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца

- перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца 12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста

- Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста 13 февраля - Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия

- Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия 14 февраля - Седмица мытаря и фарисея (до 20 февраля)

- Седмица мытаря и фарисея (до 20 февраля) 15 февраля — великий праздник Сретения Господня

— великий праздник Сретения Господня 16 февраля – день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы

– день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы 17 февраля — честь памяти преподобного Исидора Пелусиотского

— честь памяти преподобного Исидора Пелусиотского 18 февраля - иконы Божией Матери Взыскание погибших, мученицы Агафьи

- иконы Божией Матери Взыскание погибших, мученицы Агафьи 19 февраля - память святителя Фотия, патриарха Константинопольского

- память святителя Фотия, патриарха Константинопольского 20 февраля – день святого Парфения. Неделя о блудном сыне

– день святого Парфения. Неделя о блудном сыне 21 февраля — день памяти великомученика Федота Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца

— день памяти великомученика Федота Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца 22 февраля - день памяти мученика Никифора Антиохийского

- день памяти мученика Никифора Антиохийского 23 февраля - день иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествование памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц

- день иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествование памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц 24 февраля - день памяти священномученика Власия Севастийского

- день памяти священномученика Власия Севастийского 25 февраля - Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца

- Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца 26 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота и память преподобного Мартиниана Кесарийского

- Вселенская родительская мясопустная суббота и память преподобного Мартиниана Кесарийского 27 февраля - день святого равноапостольного Кирилла (Словенского)

- день святого равноапостольного Кирилла (Словенского) 28 февраля – день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского. Начало масляной недели. Сырная сплошная неделя ( до 6 марта)

Читайте также: