Церковные праздники в марте 2022 года: православный календарь на месяц

Церковные праздники в марте 2022 года: православный календарь на месяц

Церковный календарь по дням на март 2022 года.

В марте 2022 года православных верующих ждет ряд больших праздников. Среди них выделяются: Масленица или Сырная неделя (начинается еще 28 февраля и длится до 6 марта), получение председателя Иоанна Предтечи, Торжество Православия и 40 мучеников Севастийских.

Кроме того, верующих также ожидает Великий пост (7 марта – 23 апреля). Наиболее серьезные ограничения в пище действуют всегда в первую и последнюю неделю поста. А на Благовещение (23 марта) можно будет употреблять рыбу.

Православный календарь на март 2022 — перечень праздников