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Церковные праздники в марте 2022 года: православный календарь на месяц

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Церковные праздники в марте 2022 года: православный календарь на месяц

Православный календарь на март 2022 года / Pexels

Церковный календарь по дням на март 2022 года.

В марте 2022 года православных верующих ждет ряд больших праздников. Среди них выделяются: Масленица или Сырная неделя (начинается еще 28 февраля и длится до 6 марта), получение председателя Иоанна Предтечи, Торжество Православия и 40 мучеников Севастийских.

Кроме того, верующих также ожидает Великий пост (7 марта – 23 апреля). Наиболее серьезные ограничения в пище действуют всегда в первую и последнюю неделю поста. А на Благовещение (23 марта) можно будет употреблять рыбу.

Православный календарь на март 2022 — перечень праздников

  • 1 марта — день памяти святого мученика Памфила, Порфирия и жены их
  • 2 марта — память великомученика Теодора и мученицы Марианны
  • 3 марта — святого Льва, папы римского
  • 4 марта — день святого святого апостола Архипа
  • 5 марта — преподобного Льва, епископа Катанского
  • 6 марта — Сиропусное воскресенье, день памяти преподобного Тимотея
  • 7 марта — начало Великого поста, обретение честных мощей святого мученика Евгения
  • 8 марта — святого священномученика Поликарпа, епископа Смирского
  • 9 марта — первое и второе отыскание главы святого Иоанна Предтечи
  • 10 марта — честь памяти святого Тарасия, архиепископа Цареградского
  • 11 марта — день памяти святого Порфирия, епископа Газского
  • 12 марта — день памяти преподобного Прокопия Декаполита
  • 13 марта — преподобного Василия
  • 14 марта — честь памяти святой преподобномученицы Евдокии
  • 15 марта — честь памяти священномученика Теодота, епископа Смирнского
  • 16 марта — мучеников Евтопия, Клеоника, Василиска
  • 17 марта — честь памяти преподобного Герасима
  • 18 марта — день памяти мученика Конона
  • 19 марта — память 42 мучеников Аморийских
  • 20 марта — день памяти священномучеников Василия, Ефрема, Капитана
  • 21 марта — день памяти святого Теофилакта, епископа Никомидийского
  • 22 марта — день памяти 40 мучеников Севастийских
  • 23 марта — день памяти мучеников Кондрата, Киприана, Анекта и Крискента
  • 24 марта — день памяти святого Софрония, патриарха Иерусалимского
  • 25 марта — честь памяти Теофана Сигриянского
  • 26 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Цареградского
  • 27 марта — день памяти преподобного Венедикта
  • 28 марта — день памяти мученика Агапия и шестерых других
  • 29 марта — день памяти мученика Савина и Папы
  • 30 марта — честь памяти преподобного Алексия, мужа Божьего
  • 31 марта — честь памяти святого Кирилла.
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