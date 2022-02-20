Церковные праздники в марте 2022 года: православный календарь на месяц

Церковный календарь по дням на март 2022 года.
В марте 2022 года православных верующих ждет ряд больших праздников. Среди них выделяются: Масленица или Сырная неделя (начинается еще 28 февраля и длится до 6 марта), получение председателя Иоанна Предтечи, Торжество Православия и 40 мучеников Севастийских.
Кроме того, верующих также ожидает Великий пост (7 марта – 23 апреля). Наиболее серьезные ограничения в пище действуют всегда в первую и последнюю неделю поста. А на Благовещение (23 марта) можно будет употреблять рыбу.
Православный календарь на март 2022 — перечень праздников
- 1 марта — день памяти святого мученика Памфила, Порфирия и жены их
- 2 марта — память великомученика Теодора и мученицы Марианны
- 3 марта — святого Льва, папы римского
- 4 марта — день святого святого апостола Архипа
- 5 марта — преподобного Льва, епископа Катанского
- 6 марта — Сиропусное воскресенье, день памяти преподобного Тимотея
- 7 марта — начало Великого поста, обретение честных мощей святого мученика Евгения
- 8 марта — святого священномученика Поликарпа, епископа Смирского
- 9 марта — первое и второе отыскание главы святого Иоанна Предтечи
- 10 марта — честь памяти святого Тарасия, архиепископа Цареградского
- 11 марта — день памяти святого Порфирия, епископа Газского
- 12 марта — день памяти преподобного Прокопия Декаполита
- 13 марта — преподобного Василия
- 14 марта — честь памяти святой преподобномученицы Евдокии
- 15 марта — честь памяти священномученика Теодота, епископа Смирнского
- 16 марта — мучеников Евтопия, Клеоника, Василиска
- 17 марта — честь памяти преподобного Герасима
- 18 марта — день памяти мученика Конона
- 19 марта — память 42 мучеников Аморийских
- 20 марта — день памяти священномучеников Василия, Ефрема, Капитана
- 21 марта — день памяти святого Теофилакта, епископа Никомидийского
- 22 марта — день памяти 40 мучеников Севастийских
- 23 марта — день памяти мучеников Кондрата, Киприана, Анекта и Крискента
- 24 марта — день памяти святого Софрония, патриарха Иерусалимского
- 25 марта — честь памяти Теофана Сигриянского
- 26 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Цареградского
- 27 марта — день памяти преподобного Венедикта
- 28 марта — день памяти мученика Агапия и шестерых других
- 29 марта — день памяти мученика Савина и Папы
- 30 марта — честь памяти преподобного Алексия, мужа Божьего
- 31 марта — честь памяти святого Кирилла.