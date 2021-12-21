Церковные праздники в январе 2022 года: православный календарь на месяц

Церковные праздники в январе 2022 года: православный календарь на месяц

Церковный календарь на январь 2022 года.

Январь богат разнообразными православными праздниками, в частности в первый месяц нового года отмечаются Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы, Крещение Господне, святителя Василия Великого, Татьянин день.

Продолжается и Рождественский пост. Кроме того, верующих ждет несколько однодневных постов.

Православный календарь на январь 2022 – список праздников

1 января – память Ильи Муромца Киево-Печерского

– память Ильи Муромца Киево-Печерского 2 января – праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца

– праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца 4 января – великомученицы Анастасии Узорешительницы

– великомученицы Анастасии Узорешительницы 5 января – святого Феодула

– святого Феодула 6 января – Рождественский сочельник

– Рождественский сочельник 7 января – Рождество Христово

8 января – Собор Пресвятой Богородицы

9 января – апостола первомученика и архидиакона Стефана

– апостола первомученика и архидиакона Стефана 10 января – день памяти 20 000 мучеников

– день памяти 20 000 мучеников 11 января – день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме при царе Ироде

– день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме при царе Ироде 12 января – Анисьи Солунской

– Анисьи Солунской 13 января – день преподобной Мелании

– день преподобной Мелании 14 января – Обрезание Господне, день Василия

день Василия 15 января – римского епископа Сильвестра I

– римского епископа Сильвестра I 16 января – священномученика Гордия

– священномученика Гордия 17 января – Собор 70 апостолов

– Собор 70 апостолов 18 января – Вечерье Богоявления (Крестный сочельник)

19 января – Святое Богоявление, Крещение Господне

20 января – Собор Иоанна Предтечи

21 января – преподобного мученика Григория Чудотворца

– преподобного мученика Григория Чудотворца 22 января – святого мученика Евстратия

– святого мученика Евстратия 23 января – святителя Григория Нисского

– святителя Григория Нисского 24 января – Феодосия Антиохийского и Феодосия Великого

– Феодосия Антиохийского и Феодосия Великого 25 января – Татьянин день

26 января – мученика Яремы

– мученика Яремы 27 января – Ровноапостольной Нины

– Ровноапостольной Нины 28 января – христианского монаха и отшельника Павла Фивейского

– христианского монаха и отшельника Павла Фивейского 29 января – День поклонения честным веригам апостола Петра

– День поклонения честным веригам апостола Петра 30 января – память Антония Великого

– память Антония Великого 31 января – память святителей Афанасия и Кирилла, преподобных Кирилла и Марии Радонежских

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