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Церковные праздники в январе 2022 года: православный календарь на месяц

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Церковные праздники в январе 2022 года: православный календарь на месяц

Pexels

Церковный календарь на январь 2022 года.

Январь богат разнообразными православными праздниками, в частности в первый месяц нового года отмечаются Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы, Крещение Господне, святителя Василия Великого, Татьянин день.

Продолжается и Рождественский пост. Кроме того, верующих ждет несколько однодневных постов.

Православный календарь на январь 2022 – список праздников

  • 1 января – память Ильи Муромца Киево-Печерского
  • 2 января – праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца
  • 4 января – великомученицы Анастасии Узорешительницы
  • 5 января – святого Феодула
  • 6 января – Рождественский сочельник
  • 7 января – Рождество Христово
  • 8 января – Собор Пресвятой Богородицы
  • 9 января – апостола первомученика и архидиакона Стефана
  • 10 января – день памяти 20 000 мучеников
  • 11 января – день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме при царе Ироде
  • 12 января – Анисьи Солунской
  • 13 января – день преподобной Мелании
  • 14 января – Обрезание Господне, день Василия
  • 15 января – римского епископа Сильвестра I
  • 16 января – священномученика Гордия
  • 17 января – Собор 70 апостолов
  • 18 января – Вечерье Богоявления (Крестный сочельник)
  • 19 января – Святое Богоявление, Крещение Господне
  • 20 января – Собор Иоанна Предтечи
  • 21 января – преподобного мученика Григория Чудотворца
  • 22 января – святого мученика Евстратия
  • 23 января – святителя Григория Нисского
  • 24 января – Феодосия Антиохийского и Феодосия Великого
  • 25 января – Татьянин день
  • 26 января – мученика Яремы
  • 27 января – Ровноапостольной Нины
  • 28 января – христианского монаха и отшельника Павла Фивейского
  • 29 января – День поклонения честным веригам апостола Петра
  • 30 января – память Антония Великого
  • 31 января – память святителей Афанасия и Кирилла, преподобных Кирилла и Марии Радонежских

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