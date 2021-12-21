Церковные праздники в январе 2022 года: православный календарь на месяц

Церковный календарь на январь 2022 года.
Январь богат разнообразными православными праздниками, в частности в первый месяц нового года отмечаются Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы, Крещение Господне, святителя Василия Великого, Татьянин день.
Продолжается и Рождественский пост. Кроме того, верующих ждет несколько однодневных постов.
Православный календарь на январь 2022 – список праздников
- 1 января – память Ильи Муромца Киево-Печерского
- 2 января – праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца
- 4 января – великомученицы Анастасии Узорешительницы
- 5 января – святого Феодула
- 6 января – Рождественский сочельник
- 7 января – Рождество Христово
- 8 января – Собор Пресвятой Богородицы
- 9 января – апостола первомученика и архидиакона Стефана
- 10 января – день памяти 20 000 мучеников
- 11 января – день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме при царе Ироде
- 12 января – Анисьи Солунской
- 13 января – день преподобной Мелании
- 14 января – Обрезание Господне, день Василия
- 15 января – римского епископа Сильвестра I
- 16 января – священномученика Гордия
- 17 января – Собор 70 апостолов
- 18 января – Вечерье Богоявления (Крестный сочельник)
- 19 января – Святое Богоявление, Крещение Господне
- 20 января – Собор Иоанна Предтечи
- 21 января – преподобного мученика Григория Чудотворца
- 22 января – святого мученика Евстратия
- 23 января – святителя Григория Нисского
- 24 января – Феодосия Антиохийского и Феодосия Великого
- 25 января – Татьянин день
- 26 января – мученика Яремы
- 27 января – Ровноапостольной Нины
- 28 января – христианского монаха и отшельника Павла Фивейского
- 29 января – День поклонения честным веригам апостола Петра
- 30 января – память Антония Великого
- 31 января – память святителей Афанасия и Кирилла, преподобных Кирилла и Марии Радонежских
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