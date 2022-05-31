Церковный календарь на 1 июня — кому молятся верующие

Какому святому молиться 1 июня и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.
Какой праздник 1 июня в церковном календаре
1 июня чтят память священномученика Патрикия, епископа Прусского. Что нам известно об этом дне?
Церковный календарь на 1 июня — день памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского
В среду, 1 июня 2022 года, церковь чтит память священномученика Патрикия, епископа Прусского.
Святой Патрикий жил в городе Пруссы (Вифиния в Малой Азии) в I веке и был там епископом. Он смело проповедовал христианство и разоблачал все заблуждения язычников. За это его с тремя пресвитерами (Акакий, Менандр, Полиен) схватили и повели на допрос правителю города Юлия.
Юлий в то время был на горячих источниках, поэтому приказал привезти епископа к себе. Когда правитель умылся в теплой воде, сразу принес жертву своим богам. А потом сказал, чтобы так же поступил и святой Патрикий с пресвитерами. Если они откажутся, он угрожал им пыткой.
На это Патрикий ответил: " Я христианин и поклоняюсь Единому Истинному Богу, Иисусу Христу, Сотворившему Небо и землю, и эти теплые источники на пользу всем людям ".
Тогда Юлий велел бросить епископа в горячий источник. Однако Господь спас благочестивого человека и он остался невредимым. Так разозлился Юлий, приказавший на месте отсечь голову Патрикию и его пресвитерам.
Церковный календарь на 1 июня: видео
Народные приметы
- 1 июня прохладная погода – еще 40 дней не будет теплая.
- Вороны сидят и повернули свои клювы в одну сторону – в ближайшее время будет сильный ветер.
- Увеличилось количество туманов — ждите большое количество грибов.
- На улице 1 июня много ворон – усилится ветер.
Что нельзя делать 1 июня
- Нельзя желать кому-нибудь зла.
- Нельзя ссориться и ругаться.