Церковный календарь на 1 июня — кому молятся верующие

Какому святому молиться 1 июня и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 1 июня в церковном календаре

1 июня чтят память священномученика Патрикия, епископа Прусского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 1 июня — день памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского

В среду, 1 июня 2022 года, церковь чтит память священномученика Патрикия, епископа Прусского.

Святой Патрикий жил в городе Пруссы (Вифиния в Малой Азии) в I веке и был там епископом. Он смело проповедовал христианство и разоблачал все заблуждения язычников. За это его с тремя пресвитерами (Акакий, Менандр, Полиен) схватили и повели на допрос правителю города Юлия.

Юлий в то время был на горячих источниках, поэтому приказал привезти епископа к себе. Когда правитель умылся в теплой воде, сразу принес жертву своим богам. А потом сказал, чтобы так же поступил и святой Патрикий с пресвитерами. Если они откажутся, он угрожал им пыткой.

На это Патрикий ответил: " Я христианин и поклоняюсь Единому Истинному Богу, Иисусу Христу, Сотворившему Небо и землю, и эти теплые источники на пользу всем людям ".

Тогда Юлий велел бросить епископа в горячий источник. Однако Господь спас благочестивого человека и он остался невредимым. Так разозлился Юлий, приказавший на месте отсечь голову Патрикию и его пресвитерам.

Церковный календарь на 1 июня: видео

Народные приметы

1 июня прохладная погода – еще 40 дней не будет теплая.

Вороны сидят и повернули свои клювы в одну сторону – в ближайшее время будет сильный ветер.

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На улице 1 июня много ворон – усилится ветер.

Что нельзя делать 1 июня