Церковный календарь на 10 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 10 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 10 мая в церковном календаре

Во вторни, 10 мая 2022 года, церковь чтит память священномученика Симеона, епископа Иерусалимского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 10 мая — день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского

Симеон служил апостолом после 70-ти, был священномучеником и епископом Иерусалимским. Последнюю должность он занял после смерти апостола Иакова. Симеон был родственником самого Иисуса Христа, ведь его отец, Клеоп, был младшим братом Иосифа Обручника. Когда об этом узнали язычники, сразу схватили епископа и привели к императору Траяну. Его долго мучили, а потом распяли на кресте. На момент смерти ему было 120 лет.

Епископ Симеон уверовал во Христа уже в достаточно зрелом возрасте. Однако это не помешало ему стать апостолом после 70-ти лет и проповедовать Евангелие.

Церковный календарь на 10 мая: видео

Народные приметы

Если солнце всходит при ясной погоде – лето будет ветреным.

По небу быстро плывут облака - будьте готовы к затяжной непогоде.

Если в этот день услышать крик совы – это к похолоданию.

Туман появляется вечером в низовьях – ждите потепления.

Утро этого дня ясное, а днем появляются кучевые облака – скоро будут заморозки.

Что нельзя делать 10 мая