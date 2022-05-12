Церковный календарь на 13 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 13 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 13 мая в церковном календаре

13 мая церковь чтит память апостола Иакова. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 13 мая – день памяти апостола Иакова

В среду, 13 мая 2022 года, церковь чествует апостола Иакова.

Апостол Иаков был одним из 12 апостолов Иисуса Христа, а также одним из тех (также апостол Иоанн Богослов – его брат и апостол Петр), кому Сын Божий рассказывал все свои тайны.

После сошествия Святого Духа апостол Иаков проповедовал во многих странах, в частности, в Испании. Затем вернулся в Иерусалим. Он смело и открыто поучал людей об Иисусе Христе, который был Спасителем Мира. Также рассказывал слова Священного Писания, открывал книжников и фарисеев, корил их в отчаянии.

Апостольскому слову не смогли противостоять иудеи, поэтому за деньги наняли философа-волхва Гермогена, который мог бы вступить в диспут с апостолом Иаковом. Волхв вместо себя послал к Иакову своего ученика Филиппа, но после разговора с апостолом тот уверовал в Иисуса Христа. Затем пришел и сам Гермоген и тоже убедился в Божьей силе. Он принял святое крещение и сжег все свои книги.

Неверующие иудеи тогда убедили правителя Ирода Агриппа, что Иакова нужно схватить и приговорить к смерти. Свой смертный приговор апостол выслушал спокойно и продолжал говорить о Христе. Один из доносчиков, Иосия, был поражен смелостью Иакова и сразу уверовал во Христа. А когда апостола повели на казнь, он припал к его ногам и стал умолять прощение. Апостол его обнял и сказал: "Мир тебе и прощение". Его казнили вместе с Яковом.

Церковный календарь на 13 мая: видео

Народные приметы

Если на Иакова идет дождь, то осенью будет много свадеб.

Если небо будет чистым, лето будет солнечным.

Дует южный ветер – к теплому и плодородному лету.

Из березы течет много сока – будет много летом дождей.

Что нельзя делать 13 мая