Церковный календарь на 13 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 13 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.
Какой праздник 13 мая в церковном календаре
13 мая церковь чтит память апостола Иакова. Что нам известно об этом дне?
Церковный календарь на 13 мая – день памяти апостола Иакова
В среду, 13 мая 2022 года, церковь чествует апостола Иакова.
Апостол Иаков был одним из 12 апостолов Иисуса Христа, а также одним из тех (также апостол Иоанн Богослов – его брат и апостол Петр), кому Сын Божий рассказывал все свои тайны.
После сошествия Святого Духа апостол Иаков проповедовал во многих странах, в частности, в Испании. Затем вернулся в Иерусалим. Он смело и открыто поучал людей об Иисусе Христе, который был Спасителем Мира. Также рассказывал слова Священного Писания, открывал книжников и фарисеев, корил их в отчаянии.
Апостольскому слову не смогли противостоять иудеи, поэтому за деньги наняли философа-волхва Гермогена, который мог бы вступить в диспут с апостолом Иаковом. Волхв вместо себя послал к Иакову своего ученика Филиппа, но после разговора с апостолом тот уверовал в Иисуса Христа. Затем пришел и сам Гермоген и тоже убедился в Божьей силе. Он принял святое крещение и сжег все свои книги.
Неверующие иудеи тогда убедили правителя Ирода Агриппа, что Иакова нужно схватить и приговорить к смерти. Свой смертный приговор апостол выслушал спокойно и продолжал говорить о Христе. Один из доносчиков, Иосия, был поражен смелостью Иакова и сразу уверовал во Христа. А когда апостола повели на казнь, он припал к его ногам и стал умолять прощение. Апостол его обнял и сказал: "Мир тебе и прощение". Его казнили вместе с Яковом.
Церковный календарь на 13 мая: видео
Народные приметы
- Если на Иакова идет дождь, то осенью будет много свадеб.
- Если небо будет чистым, лето будет солнечным.
- Дует южный ветер – к теплому и плодородному лету.
- Из березы течет много сока – будет много летом дождей.
Что нельзя делать 13 мая
- Нельзя оскорблять голодных животных.
- Не стоит 13 мая свататься.