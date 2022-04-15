Церковный календарь на 16 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 16 апреля и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 16 апреля в церковном календаре

16 апреля церковь чтит память преподобного Никиты. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 16 апреля – день памяти преподобного Никиты.

В субботу, 16 апреля 2022 года, Церковь чтит память преподобного Никиты.

Родился святой Никита около 760 года на северо-западе в Малой Азии. Семья его была очень благочестива. Когда мальчику было всего восемь дней, мать скончалась. Отца малыша звали Филарет. После смерти жены он принял монашество. А потому ребенка воспитывала бабушка. Уже в юности он стал прислуживать в Церкви и находился под духовным руководством отшельника Стефана.

782 именно Стефан направил юного Никиту в Мидикийский монастырь, которым в том периоде руководил игумен Никифор. Это был исповедник, отличавшийся благочестивой жизнью и соблюдением строгих правил. В 790 году патриарх Константинопольский Тарасий рукоположил молодого сподвижника в сан иеромонаха. Позже он стал преемником святителя Никиты по управлению монастырем. Господь за все благочестивые дела наделил преподобного даром чудотворения.

Церковный календарь на 16 апреля: видео