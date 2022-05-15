Церковный календарь на 16 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 16 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 16 мая в церковном календаре

16 мая церковь чтит память мучеников Тимотея и Мавры. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 16 мая – день памяти мучеников Тимотея и Мавры

В понедельник, 16 мая 2022 года, церковь чествует мучеников Тимотея и Мавры.

Жили в III веке, были супругами и раннехристианскими мучениками, святыми. Мавра и Тимотей пострадали за свою веру во время правления императора Диоклетиана. Святой Тимофей родился в деревне Перапея. Его отцом был священник Пиколпос, исполнявший обязанности чтеца в церковном клире и переписывавший Священные книги.

Донесли на святого Тимофея о том, что он хранит христианские книги, которые по приказу императоры тогда сжигали. Привели Тимотея к правителю Ариану. И он тогда принял немало страшных мучений. К примеру, воткнули ему в уши раскаленные стальные палки. Мужественно стерпел он все мучения, а потом поблагодарил Бога, что он позволил ему страдать за Него. Тогда мучители повесили святого вниз головой на дереве и положили в рот деревянную палку, а к шее привязали тяжелый камень. Страдания Тимотея были очень велики. Даже сами палачи просили правителя немного ослабить мучения.

Тогда правителю Ариану рассказали, что у Тимотея молодая жена Мавра. Он женился на ней всего 20 дней до того, как его забрали на пытки. Приказал тогда Ариан привести Мавру. Он надеялся, что в присутствии дружить непреклонность Тимотея Мавру привели, и она попросила вытащить дерево изо рта мученика, чтобы тот мог говорить. Тогда попросил Тимофей жену оставаться смелой и мужественной и пойти на подвиг ради Господа вместе с ним. Святая Мавра сразу признала себя христианкой. Услышав это, Ариан приказал отрубить ей пальцы на руках и вырвать волосы на голове. С радостью женщина перенесла все пытки. Тогда приказал правитель бросить Мавру в казан с кипящей водой, однако она осталась невредимой.

Церковный календарь на 16 мая: видео

Народные приметы

Если дуб уже распустил листья, а ясень еще нет, следует ожидать засушливого лета.

К 16 мая уже спели соловьи – скоро все расцветет.

Утки и гуси поднимают крылья, а потом машут ими – будет буря.

Что нельзя делать 16 мая