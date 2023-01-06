Церковный календарь на 2023 год: большие праздники, посты и поминальные дни

Церковный календарь на 2023 год поможет запомнить даты всех праздников, поминальных дней и постов. ТСН.ua подготовил для вас список важных событий в православии 2023 года.
В церковном календаре есть 12 двенадцатых праздников. Все они делятся по своему содержанию на Господни (т.е. прославляющие Иисуса Христа) и Богородичные (прославляющие Деву Марию). Три из них переходные – то есть их даты меняются из года в год, в зависимости от того, когда верующие празднуют Пасху. Девять других называются непереходными, они всегда остаются в числе.
Православный календарь на 2023 год: переходные и непереходные двенадцатые праздники
Переходными православными двенадцатыми праздниками 2023 года будут:
- Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 9 апреля;
- Вознесение Господне – 25 мая;
- День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) – 4 июня.
Непереходные двенадцатые праздники 2023 года:
- Рождество Христово — 7 января (25 декабря по григорианскому календарю);
- Богоявление или Крещение Господне – 19 января;
- Сретение Господне – 15 февраля;
- Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля;
- Преображение Господне – 19 августа;
- Успение Богородицы — 28 августа;
- Рождество Богородицы — 21 сентября;
- Воздвижение Господнего Креста – 27 сентября;
- Введение в храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.
Церковный календарь в 2023 году: большие православные праздники
Помимо двенадцатых праздников, в православном календаре есть еще и другие великие события. В частности, в 2023 году верующие будут праздновать:
- Обрезание Господне – 14 января;
- Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля;
- Святых апостолов Петра и Павла — 12 июля;
- Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;
- Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.
Какие посты и когда ждут верующих в 2023 году
В 2023 году верующих ждут многодневные, однодневные посты, а также так называемые сплошные недели (когда поста вообще нет, даже в среду и пятницу).
Многодневные посты 2023 года:
- Великий пост – с 27 февраля по 15 апреля;
- Петров пост – с 12 июня по 11 июля;
- Успенский пост – с 14 по 27 августа;
- Рождественский пост 2023-2024 – с 28 ноября 2023 года по 6 января 2024 года.
Однодневные посты 2023 года:
- Крещенский сочельник (Под вечер Богоявления) — 18 января;
- Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;
- Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.
Также в среду и пятницу, кроме сплошных недель и больших праздников.
Сплошные недели, когда нет поста:
- Праздники – с 7 по 17 января;
- Неделя Митаря и Фарисея – с 6 по 12 февраля;
- Масленица (Сырная неделя) – с 20 по 26 февраля;
- Пасхальная (Светлая неделя) – с 17 по 23 апреля;
- Троицкая неделя – от 5 по 11 июня.
Поминальные дни в 2023 году: календарь
- Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 18 февраля;
- Суббота второй недели Великого поста — 11 марта;
- Суббота третьей недели Великого поста — 18 марта;
- Суббота четвертой недели Великого поста — 25 марта;
- Радоница — 25 апреля;
- Поминовение умерших воинов — 9 мая;
- Троицкая родительская суббота – 3 июня;
- Димитровская родительская суббота – 28 октября.
Православный календарь на 2023 год: церковные праздники каждый месяц
Январь
- 6 января – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста;
- 7 января – Рождество Христово. Начало Праздник;
- 8 января – Собор Пресвятой Богородицы;
- 14 января 2023 – Обрезание Господне. День святого Василия Великого;
- 17 января – Последний день Праздник;
- 18 января – Крещенский сочельник. Постный день;
- 19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
- 29 января – Неделя о Закхее.
Февраль
- 5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;
- 6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея;
- 12 февраля – Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;
- 15 февраля – Сретение Господне;
- 18 февраля – Всемирная мясопустная суббота;
- 19 февраля – Неделя о Страшном суде;
- 20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).
- 26 февраля – Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;
- 27 февраля – Начало Великого поста.
Март
- 5 марта – Торжество Православия;
- 11 марта – Суббота 2-й недели Великого поста;
- 12 марта – Неделя 2-й Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;
- 18 марта – Суббота 3-й недели Великого поста;
- 19 марта – Неделя 3-й Великого поста;
- 25 марта – Суббота 4-й недели Великого поста;
- 26 марта – Неделя 4-й Великого поста.
Апрель
- 2 апреля – Неделя 5-й Великого поста;
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 8 апреля – Лазарева суббота;
- 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- 10 апреля – Великий Понедельник;
- 11 апреля – Большой Вторник;
- 12 апреля – Большая Среда;
- 13 апреля – Большой Четверг. Тайный ужин;
- 14 апреля – Великая Пятница. Распятие Христа;
- 15 апреля – Великая Суббота. Последний день Великого поста;
- 16 апреля – Пасха – Светлое Христово Воскресение;
- 17 апреля – Первый день Пасхальной недели;
- 23 апреля – Последний день Пасхальной недели;
- 25 апреля – Радоница;
- 30 апреля – Неделя 3-я после Пасхи.
Май
- 7 мая – Неделя 4-я после Пасхи;
- 14 мая – Неделя 5-я после Пасхи;
- 21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я после Пасхи;
- 22 мая – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;
- 25 мая – Вознесение Господне;
- 28 мая – Неделя 7-я после Пасхи.
Июнь
- 3 июня – Троицкая суббота;
- 4 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница;
- 5 июня – День Святого Духа, Первый день Троицкой недели;
- 11 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкого недели;
- 12 июня – Начало Петра поста;
- 18 июня – Неделя 2-я по Пятидесятницу.
Июль
- 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;
- 11 июля – Последний день Петрова поста;
- 12 июля – Апостолов Петра и Павла (День Петра и Павла).
Август
- 14 августа – Первый день Успенского поста;
- 19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас);
- 27 августа – Последний день Успенского поста;
- 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
Сентябрь
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, Постный день;
- 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня. Постный день.
Октябрь
- 7 октября – Покровская суббота;
- 9 октября – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
- 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
Ноябрь
- 4 ноября – Дмитровская поминальная суббота;
- 18 ноября – Михайловская суббота;
- 28 ноября – Начало Рождественского поста.
Декабрь
- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 19 декабря – День Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.