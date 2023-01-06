Церковный календарь на 2023 год: большие праздники, посты и поминальные дни

Церковный календарь на 2023 год поможет запомнить даты всех праздников, поминальных дней и постов. ТСН.ua подготовил для вас список важных событий в православии 2023 года.

В церковном календаре есть 12 двенадцатых праздников. Все они делятся по своему содержанию на Господни (т.е. прославляющие Иисуса Христа) и Богородичные (прославляющие Деву Марию). Три из них переходные – то есть их даты меняются из года в год, в зависимости от того, когда верующие празднуют Пасху. Девять других называются непереходными, они всегда остаются в числе.

Православный календарь на 2023 год: переходные и непереходные двенадцатые праздники

Переходными православными двенадцатыми праздниками 2023 года будут:

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 9 апреля;

Вознесение Господне – 25 мая;

День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) – 4 июня.

Непереходные двенадцатые праздники 2023 года:

Рождество Христово — 7 января (25 декабря по григорианскому календарю);

Богоявление или Крещение Господне – 19 января;

Сретение Господне – 15 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля;

Преображение Господне – 19 августа;

Успение Богородицы — 28 августа;

Рождество Богородицы — 21 сентября;

Воздвижение Господнего Креста – 27 сентября;

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.

Церковный календарь в 2023 году: большие православные праздники

Православный календарь 2023 / Фото: pixabay.com

Помимо двенадцатых праздников, в православном календаре есть еще и другие великие события. В частности, в 2023 году верующие будут праздновать:

Обрезание Господне – 14 января;

Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля;

Святых апостолов Петра и Павла — 12 июля;

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;

Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.

Какие посты и когда ждут верующих в 2023 году

В 2023 году верующих ждут многодневные, однодневные посты, а также так называемые сплошные недели (когда поста вообще нет, даже в среду и пятницу).

Многодневные посты 2023 года:

Великий пост – с 27 февраля по 15 апреля;

Петров пост – с 12 июня по 11 июля;

Успенский пост – с 14 по 27 августа;

Рождественский пост 2023-2024 – с 28 ноября 2023 года по 6 января 2024 года.

Однодневные посты 2023 года:

Крещенский сочельник (Под вечер Богоявления) — 18 января;

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.

Также в среду и пятницу, кроме сплошных недель и больших праздников.

Сплошные недели, когда нет поста:

Праздники – с 7 по 17 января;

Неделя Митаря и Фарисея – с 6 по 12 февраля;

Масленица (Сырная неделя) – с 20 по 26 февраля;

Пасхальная (Светлая неделя) – с 17 по 23 апреля;

Троицкая неделя – от 5 по 11 июня.

Поминальные дни в 2023 году: календарь

Церковный календарь: поминальные дни / Фото: pixabay.com

Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 18 февраля;

Суббота второй недели Великого поста — 11 марта;

Суббота третьей недели Великого поста — 18 марта;

Суббота четвертой недели Великого поста — 25 марта;

Радоница — 25 апреля;

Поминовение умерших воинов — 9 мая;

Троицкая родительская суббота – 3 июня;

Димитровская родительская суббота – 28 октября.

Православный календарь на 2023 год: церковные праздники каждый месяц

Январь

6 января – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста;

7 января – Рождество Христово. Начало Праздник;

8 января – Собор Пресвятой Богородицы;

14 января 2023 – Обрезание Господне. День святого Василия Великого;

17 января – Последний день Праздник;

18 января – Крещенский сочельник. Постный день;

19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;

29 января – Неделя о Закхее.

Февраль

5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;

6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея;

12 февраля – Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;

15 февраля – Сретение Господне;

18 февраля – Всемирная мясопустная суббота;

19 февраля – Неделя о Страшном суде;

20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).

26 февраля – Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;

27 февраля – Начало Великого поста.

Март

5 марта – Торжество Православия;

11 марта – Суббота 2-й недели Великого поста;

12 марта – Неделя 2-й Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;

18 марта – Суббота 3-й недели Великого поста;

19 марта – Неделя 3-й Великого поста;

25 марта – Суббота 4-й недели Великого поста;

26 марта – Неделя 4-й Великого поста.

Апрель

2 апреля – Неделя 5-й Великого поста;

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;

8 апреля – Лазарева суббота;

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

10 апреля – Великий Понедельник;

11 апреля – Большой Вторник;

12 апреля – Большая Среда;

13 апреля – Большой Четверг. Тайный ужин;

14 апреля – Великая Пятница. Распятие Христа;

15 апреля – Великая Суббота. Последний день Великого поста;

16 апреля – Пасха – Светлое Христово Воскресение;

17 апреля – Первый день Пасхальной недели;

23 апреля – Последний день Пасхальной недели;

25 апреля – Радоница;

30 апреля – Неделя 3-я после Пасхи.

Май

7 мая – Неделя 4-я после Пасхи;

14 мая – Неделя 5-я после Пасхи;

21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я после Пасхи;

22 мая – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;

25 мая – Вознесение Господне;

28 мая – Неделя 7-я после Пасхи.

Июнь

3 июня – Троицкая суббота;

4 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница;

5 июня – День Святого Духа, Первый день Троицкой недели;

11 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкого недели;

12 июня – Начало Петра поста;

18 июня – Неделя 2-я по Пятидесятницу.

Июль

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;

11 июля – Последний день Петрова поста;

12 июля – Апостолов Петра и Павла (День Петра и Павла).

Август

14 августа – Первый день Успенского поста;

19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас);

27 августа – Последний день Успенского поста;

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

Сентябрь

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, Постный день;

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

27 сентября – Воздвижение Креста Господня. Постный день.

Октябрь

7 октября – Покровская суббота;

9 октября – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

4 ноября – Дмитровская поминальная суббота;

18 ноября – Михайловская суббота;

28 ноября – Начало Рождественского поста.

Декабрь