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Церковный календарь на 2023 год: большие праздники, посты и поминальные дни

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Время на прочтение
5 мин
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Церковный календарь на 2023 год: большие праздники, посты и поминальные дни

Церковный календарь на 2023 год: православные праздники, поминальные дни, посты / Фото: pixabay.com

Церковный календарь на 2023 год поможет запомнить даты всех праздников, поминальных дней и постов. ТСН.ua подготовил для вас список важных событий в православии 2023 года.

В церковном календаре есть 12 двенадцатых праздников. Все они делятся по своему содержанию на Господни (т.е. прославляющие Иисуса Христа) и Богородичные (прославляющие Деву Марию). Три из них переходные – то есть их даты меняются из года в год, в зависимости от того, когда верующие празднуют Пасху. Девять других называются непереходными, они всегда остаются в числе.

Православный календарь на 2023 год: переходные и непереходные двенадцатые праздники

Переходными православными двенадцатыми праздниками 2023 года будут:

  • Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 9 апреля;
  • Вознесение Господне – 25 мая;
  • День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) – 4 июня.

Непереходные двенадцатые праздники 2023 года:

  • Рождество Христово — 7 января (25 декабря по григорианскому календарю);
  • Богоявление или Крещение Господне – 19 января;
  • Сретение Господне – 15 февраля;
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля;
  • Преображение Господне – 19 августа;
  • Успение Богородицы — 28 августа;
  • Рождество Богородицы — 21 сентября;
  • Воздвижение Господнего Креста – 27 сентября;
  • Введение в храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.

Церковный календарь в 2023 году: большие православные праздники

Православный календарь 2023 / © pixabay.com
Православный календарь 2023 / Фото: pixabay.com

Помимо двенадцатых праздников, в православном календаре есть еще и другие великие события. В частности, в 2023 году верующие будут праздновать:

  • Обрезание Господне – 14 января;
  • Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля;
  • Святых апостолов Петра и Павла — 12 июля;
  • Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;
  • Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.

Какие посты и когда ждут верующих в 2023 году

В 2023 году верующих ждут многодневные, однодневные посты, а также так называемые сплошные недели (когда поста вообще нет, даже в среду и пятницу).

Многодневные посты 2023 года:

  • Великий пост – с 27 февраля по 15 апреля;
  • Петров пост – с 12 июня по 11 июля;
  • Успенский пост – с 14 по 27 августа;
  • Рождественский пост 2023-2024 – с 28 ноября 2023 года по 6 января 2024 года.

Однодневные посты 2023 года:

  • Крещенский сочельник (Под вечер Богоявления) — 18 января;
  • Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;
  • Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.

Также в среду и пятницу, кроме сплошных недель и больших праздников.

Сплошные недели, когда нет поста:

  • Праздники – с 7 по 17 января;
  • Неделя Митаря и Фарисея – с 6 по 12 февраля;
  • Масленица (Сырная неделя) – с 20 по 26 февраля;
  • Пасхальная (Светлая неделя) – с 17 по 23 апреля;
  • Троицкая неделя – от 5 по 11 июня.

Поминальные дни в 2023 году: календарь

Церковный календарь: поминальные дни / © pixabay.com
Церковный календарь: поминальные дни / Фото: pixabay.com
  • Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 18 февраля;
  • Суббота второй недели Великого поста — 11 марта;
  • Суббота третьей недели Великого поста — 18 марта;
  • Суббота четвертой недели Великого поста — 25 марта;
  • Радоница — 25 апреля;
  • Поминовение умерших воинов — 9 мая;
  • Троицкая родительская суббота – 3 июня;
  • Димитровская родительская суббота – 28 октября.

Православный календарь на 2023 год: церковные праздники каждый месяц

Январь

  • 6 января – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста;
  • 7 января – Рождество Христово. Начало Праздник;
  • 8 января – Собор Пресвятой Богородицы;
  • 14 января 2023 – Обрезание Господне. День святого Василия Великого;
  • 17 января – Последний день Праздник;
  • 18 января – Крещенский сочельник. Постный день;
  • 19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
  • 29 января – Неделя о Закхее.

Февраль

  • 5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;
  • 6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея;
  • 12 февраля – Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;
  • 15 февраля – Сретение Господне;
  • 18 февраля – Всемирная мясопустная суббота;
  • 19 февраля – Неделя о Страшном суде;
  • 20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).
  • 26 февраля – Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;
  • 27 февраля – Начало Великого поста.

Март

  • 5 марта – Торжество Православия;
  • 11 марта – Суббота 2-й недели Великого поста;
  • 12 марта – Неделя 2-й Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;
  • 18 марта – Суббота 3-й недели Великого поста;
  • 19 марта – Неделя 3-й Великого поста;
  • 25 марта – Суббота 4-й недели Великого поста;
  • 26 марта – Неделя 4-й Великого поста.

Апрель

  • 2 апреля – Неделя 5-й Великого поста;
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 8 апреля – Лазарева суббота;
  • 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
  • 10 апреля – Великий Понедельник;
  • 11 апреля – Большой Вторник;
  • 12 апреля – Большая Среда;
  • 13 апреля – Большой Четверг. Тайный ужин;
  • 14 апреля – Великая Пятница. Распятие Христа;
  • 15 апреля – Великая Суббота. Последний день Великого поста;
  • 16 апреля – Пасха – Светлое Христово Воскресение;
  • 17 апреля – Первый день Пасхальной недели;
  • 23 апреля – Последний день Пасхальной недели;
  • 25 апреля – Радоница;
  • 30 апреля – Неделя 3-я после Пасхи.

Май

  • 7 мая – Неделя 4-я после Пасхи;
  • 14 мая – Неделя 5-я после Пасхи;
  • 21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я после Пасхи;
  • 22 мая – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;
  • 25 мая – Вознесение Господне;
  • 28 мая – Неделя 7-я после Пасхи.

Июнь

  • 3 июня – Троицкая суббота;
  • 4 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница;
  • 5 июня – День Святого Духа, Первый день Троицкой недели;
  • 11 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкого недели;
  • 12 июня – Начало Петра поста;
  • 18 июня – Неделя 2-я по Пятидесятницу.

Июль

  • 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;
  • 11 июля – Последний день Петрова поста;
  • 12 июля – Апостолов Петра и Павла (День Петра и Павла).

Август

  • 14 августа – Первый день Успенского поста;
  • 19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас);
  • 27 августа – Последний день Успенского поста;
  • 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

Сентябрь

  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, Постный день;
  • 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня. Постный день.

Октябрь

  • 7 октября – Покровская суббота;
  • 9 октября – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
  • 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

  • 4 ноября – Дмитровская поминальная суббота;
  • 18 ноября – Михайловская суббота;
  • 28 ноября – Начало Рождественского поста.

Декабрь

  • 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 19 декабря – День Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

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