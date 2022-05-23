Церковный календарь на 24 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 24 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 24 мая в церковном календаре

24 мая церковь чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 24 мая – день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Во вторник, 24 мая 2022 года, в церкви чтят память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Они были славянскими просветителями, творцами славянской азбуки, первыми переводчиками богослужебных книг по греческому языку, проповедниками христианства. Родились в городе Солунь (ныне Салоники, Греция). До сих пор мы используем славянскую азбуку Кирилла и Мефодия. Азбука была названа кириллицей в честь младшего из братьев.

Историю кириллицы неразрывно связывают с православием. Братья применяли созданную ими же самими азбуку, чтобы перевести с греческого Священное Писание и другие книги. А первыми словами, написанными кириллицей, стали строки Пасхального Евангелия от Иоанна: " Сначала было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог ".

Нередко жизненный подвиг Кирилла и Мефодия приравнивают к апостольскому, называя их "первыми учителями" славян. К лику святых их отнесли еще в древние времена, а точнее в IX веке. Мефодий был старшим из семи братьев. Младший – Константин – получил новое имя (Кирилл) после пострига в монашество перед самой его смертью.

В "Повести временных лет" описана просьба славянских князей к византийскому царю Михаилу: " Земля наша крещена, но нет учителя, который бы наставил и научил нас и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни греческой, ни латинской, одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые могли бы нам рассказать о книжных словах и о содержании их ".

Царь вызвал тогда двух ученых братьев (Кирилл и Мефодия) и уговорил их поехать в Славянскую землю в Ростислав, Святополк и Коцела. Здесь братья начали составлять славянскую азбуку, перевели Евангелие. Это произошло в 863 году.

Церковный календарь на 24 мая: видео

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