Церковный календарь на 27 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 27 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 27 мая в церковном календаре

27 мая чтят память мученика Исидора. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 27 мая — день памяти мученика Исидора

В пятницу, 27 мая 2022 года, церковь чтит память мученика Исидора.

Мученик Исидор жил в III веке, родился в Александрии. 249, во время первого года правления императора Декия, Исидора призвали в армию, а именно в римский флот.

Во время пребывания на греческом острове Хиос в Эгейском море Исидора схватили, потому что он был христианином. Он отказался отречься от своей веры и принести жертву идолам. Из-за этого его начали мучить – сначала избивали, а потом отрезали язык. Делалось это все по приказу начальника нумерия. Но Исидор даже после этого продолжал хвалить Христа. А сам Нумерий онемел. После этого мученику отрубили голову.

Тело святого оставили лежать на дороге, но оно осталось невредимым. Позже другие христиане тайно похоронили его. Есть еще одна версия, что тело бросили в источник с водой, которая после этого стала целебной. Впоследствии над его могилой была построена церковь, куда приходили люди для исцеления от всех болезней.

Церковный календарь на 27 мая: видео

Народные приметы

Погодный день, 27 мая, означает, что будет большой урожай огурцов.

Если день холодный, то таковым будет и лето.

Ласточки уже летают – год будет счастливым.

Если 27 мая ласточки высоко летают, стоит ожидать ясной погоды, а если низко — будет дождь.

Что нельзя делать 27 мая