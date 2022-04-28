Церковный календарь на 29 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 29 апреля и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 29 апреля в церковном календаре

29 апреля церковь чтит память мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 29 апреля – день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

В пятницу, 29 апреля 2022 года, церковь чтит память мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

Святые мученицы были родными сестрами, жившими в городе Аквилея (Северная Италия) в конце III-начале IV века. Пострадали они за свою веру во Христа во времена правления известного противника христиан императора Диоклетиана. Когда император прибыл в город Аквилея, он приказал ловить всех исповедующих христианство и сажать их в тюрьму. Святые девушки Агапия, Ирина и Хиония также были схвачены.

В тюрьму, куда бросили сестер, явилась святая Анастасия. Она рассказала им о страдальческом подвиге за веру в Господа. Пытал девушек игемон Дулкиций, который, увидев красоту Ирины, Агапии и Хионии, разгорелся до них чувственным желанием. Он приказал заключить их в отдельное помещение, а ночью пришел, со скверным умыслом. Девушки находились тогда в молитве. Как только игемон переступил порог помещения, сразу сошел с ума и не смог идти дальше. Вместо этого он отправился в поварню, где обмазал себя сажей.

Бродил он по городу весь в саже, а люди убегали от него, потому что думали, что перед ними эфиоп. Сам же Дулкиций считал, что выглядит как обычно. Слуги его тогда поняли, что хозяин сошел с ума и отвели домой. Увидел игемон свое отражение и подумал, что все это сделали с ним ведьмы-девушки. Он разгневался настолько сильно, что сразу приступил к пыткам.

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Первую на пытку привели Ирину. Она безбоязненно исповедовала веру во Христа, после чего была отведена в темницу. Агапию и Хионию заставляли принести жрецы идолам, но они были непоколебимы. За это их сожгли на костре, где они и отошли к Господу.

Затем судья начал склонять Ирину к жертвоприношению. Однако женщина тоже стояла непоколебимо. Он угрожал отвести девушку в публичный дом, где она умрет. Но Ирина сказала, что даже такая смерть будет принята Господом как мученическая. Девушку действительно повели в публичный дом, но по дороге ее и мучителей нагнали воины и сказали, что судья изменил приказ на то, чтобы отвести Ирину на высокий холм.

Когда судья узнал это, то очень рассердился. Хотел он подняться на тот холм, но какая-то сила не давала ему этого сделать. Тогда воины, находившиеся рядом с ним, выстрелили в девушку. От стрелы она погибла.

Церковный календарь на 29 апреля: видео