Церковный календарь на 31 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 31 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 31 мая в церковном календаре

31 мая чтят память Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 31 мая — день памяти Феодота Анкирского и семи дев-мучениц

Во вторник, 31 мая 2022 года, церковь чтит память Феодота Анкирского и семи дев-мучениц.

Святой Феодот жил в III-IV веке в Анкире, который тогда был языческим городом. Там он принял христианство, несмотря на жестокие гонения христиан в те времена. У мужчины был собственный отель и периодически скрывал в нем своих братьев по вере, совершал Богослужение, совершал пожертвования, иногда выкупал из плена других христиан и занимался погребением умерших.

В этом же городе жили семь дев, которые отличались высоконравственными поступками и духовно правильной жизнью. Поэтому они завоевали особый авторитет среди христиан Анкиры. Родная тетя Феодота, Текуса, также была одной из этих семи дев. Других звали: Клавдия, Александра, Евфросия, Юлия, Матрона и Фаина. Когда тогдашний правитель Диоклитиан узнал о семи девах, то потребовал у них отречься от христианства. На это он получил отказ. Тогда правитель приказал женщинам омыть статую идола. Через весь город шла процессия вплоть до озера, где девственники отказались выполнять приказ. Тогда Диоклетиан отдал приказ утопить его в озере.

Когда Феодот узнал о жестоком убийстве семи дев, то решил похоронить их по христианскому обычаю. Когда пришла ночь, он пошел к озеру и дорогу ему просвещало чудесное сияние. Однако Диоклетиан узнал о том, что Феодот похоронил девственниц, и приказал его схватить. После угроз, пыток Феодот все равно не сломался. Тогда его убили мечом.

Церковный календарь на 31 мая: видео

Народные приметы

31 мая листья на дубе еще не полностью развернулись – будет плохой урожай раннего сева.

От земли идет пар – к дождю.

Кукушка кует долго и без остановки, ждите теплых дней.

Шумит дождливое облако – будет ветер и град.

Что нельзя делать 31 мая