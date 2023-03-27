Церковный календарь на апрель 2023 года: когда Благовещение, Вербное воскресенье и Пасха

Во второй весенний месяц верующих ждет один из самых больших церковных праздников — Пасха. Какие важные события будут в апреле 2023 года — читайте в материале ТСН.ua.

Так, кроме Пасхи или Воскресения Христова, в апреле 2023 года верующие будут праздновать Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Благовещение Пресвятой Богородицы. Также украинцев ждет Радоница, когда нужно посетить кладбище для поминовения умерших родственников.

Церковный календарь на апрель 2023 года: список праздников

Какими будут церковные праздники в апреле 2023 года — можно узнать из календаря:

1 апреля – день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии;

– день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии; 2 апреля – день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других;

– день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других; 3 апреля – день памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского);

– день памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского); 4 апреля – день памяти священномученика Василия, пресвитера Анкирского;

– день памяти священномученика Василия, пресвитера Анкирского; 5 апреля — день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199 учеников Его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского;

— день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199 учеников Его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского; 6 апреля — Предсвятие Благовещения Пресвятой Богородицы, день памяти преподобного Захарии Печерского, постника;

— Предсвятие Благовещения Пресвятой Богородицы, день памяти преподобного Захарии Печерского, постника; 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

— Благовещение Пресвятой Богородицы; 8 апреля — Собор Архангела Гавриила, Лазарева суббота;

— Собор Архангела Гавриила, Лазарева суббота; 9 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), день памяти мученицы Матроны Солунской;

— Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), день памяти мученицы Матроны Солунской; 10 апреля – день памяти преподобного Иллариона Нового;

– день памяти преподобного Иллариона Нового; 11 апреля — день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского;

— день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского; 12 апреля – день памяти преподобного Иоанна Листвичника;

– день памяти преподобного Иоанна Листвичника; 13 апреля — Чистый Четверг, день памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского;

— Чистый Четверг, день памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского; 14 апреля — Страстная пятница, день памяти преподобной Марии Египетской;

— Страстная пятница, день памяти преподобной Марии Египетской; 15 апреля — Великая суббота, день памяти преподобного Тита, Чудотворца;

— Великая суббота, день памяти преподобного Тита, Чудотворца; 16 апреля — Пасха Христова, Света Христова Воскресенье, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет", преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского;

— Пасха Христова, Света Христова Воскресенье, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет", преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского; 17 апреля — Светлый понедельник, преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Георгия Пелопонесского;

— Светлый понедельник, преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Георгия Пелопонесского; 18 апреля — Светлый вторник, мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними;

— Светлый вторник, мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними; 19 апреля — Светлая среда, день памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;

— Светлая среда, день памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского; 20 апреля — Светлый четверг, день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского;

— Светлый четверг, день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского; 21 апреля — Светлая пятница, день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона;

— Светлая пятница, день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона; 22 апреля — Светлая суббота, день памяти мученика Евпсихия, мученика Дисана;

— Светлая суббота, день памяти мученика Евпсихия, мученика Дисана; 23 апреля – день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других;

– день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других; 24 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;

— священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского; 25 апреля — день памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского, Радоница (день особого почитания памяти усопших);

— день памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского, Радоница (день особого почитания памяти усопших); 26 апреля – день памяти священномученика Артемона;

– день памяти священномученика Артемона; 27 апреля – день памяти святого Мартына, исповедника, Папы Римского;

– день памяти святого Мартына, исповедника, Папы Римского; 28 апреля — день памяти Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василины и Анастасии, мучеников Месукевийских — Сухия и жены его, мученика Саввы Готфского;

— день памяти Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василины и Анастасии, мучеников Месукевийских — Сухия и жены его, мученика Саввы Готфского; 29 апреля — день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии;

— день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии; 30 апреля — день жен-мироносиц, день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.

Также следует отметить, что до 16 апреля продолжается Великий пост, начавшийся еще 27 февраля. В этот период верующие отказываются от еды животного происхождения, соблюдают сухое питание в определенные дни недели.

Читайте также: