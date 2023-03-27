Церковный календарь на апрель 2023 года: когда Благовещение, Вербное воскресенье и Пасха

Во второй весенний месяц верующих ждет один из самых больших церковных праздников — Пасха. Какие важные события будут в апреле 2023 года — читайте в материале ТСН.ua.
Так, кроме Пасхи или Воскресения Христова, в апреле 2023 года верующие будут праздновать Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Благовещение Пресвятой Богородицы. Также украинцев ждет Радоница, когда нужно посетить кладбище для поминовения умерших родственников.
Церковный календарь на апрель 2023 года: список праздников
Какими будут церковные праздники в апреле 2023 года — можно узнать из календаря:
- 1 апреля – день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии;
- 2 апреля – день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других;
- 3 апреля – день памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского);
- 4 апреля – день памяти священномученика Василия, пресвитера Анкирского;
- 5 апреля — день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199 учеников Его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского;
- 6 апреля — Предсвятие Благовещения Пресвятой Богородицы, день памяти преподобного Захарии Печерского, постника;
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 8 апреля — Собор Архангела Гавриила, Лазарева суббота;
- 9 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), день памяти мученицы Матроны Солунской;
- 10 апреля – день памяти преподобного Иллариона Нового;
- 11 апреля — день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского;
- 12 апреля – день памяти преподобного Иоанна Листвичника;
- 13 апреля — Чистый Четверг, день памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского;
- 14 апреля — Страстная пятница, день памяти преподобной Марии Египетской;
- 15 апреля — Великая суббота, день памяти преподобного Тита, Чудотворца;
- 16 апреля — Пасха Христова, Света Христова Воскресенье, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет", преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского;
- 17 апреля — Светлый понедельник, преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Георгия Пелопонесского;
- 18 апреля — Светлый вторник, мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними;
- 19 апреля — Светлая среда, день памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;
- 20 апреля — Светлый четверг, день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского;
- 21 апреля — Светлая пятница, день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона;
- 22 апреля — Светлая суббота, день памяти мученика Евпсихия, мученика Дисана;
- 23 апреля – день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других;
- 24 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;
- 25 апреля — день памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского, Радоница (день особого почитания памяти усопших);
- 26 апреля – день памяти священномученика Артемона;
- 27 апреля – день памяти святого Мартына, исповедника, Папы Римского;
- 28 апреля — день памяти Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василины и Анастасии, мучеников Месукевийских — Сухия и жены его, мученика Саввы Готфского;
- 29 апреля — день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии;
- 30 апреля — день жен-мироносиц, день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.
Также следует отметить, что до 16 апреля продолжается Великий пост, начавшийся еще 27 февраля. В этот период верующие отказываются от еды животного происхождения, соблюдают сухое питание в определенные дни недели.
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