Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Церковный календарь на апрель 2023 года: когда Благовещение, Вербное воскресенье и Пасха

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
514
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Церковный календарь на апрель 2023 года: когда Благовещение, Вербное воскресенье и Пасха

Церковный календарь на апрель 2023 года / Фото: pixabay.com

Во второй весенний месяц верующих ждет один из самых больших церковных праздников — Пасха. Какие важные события будут в апреле 2023 года — читайте в материале ТСН.ua.

Так, кроме Пасхи или Воскресения Христова, в апреле 2023 года верующие будут праздновать Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Благовещение Пресвятой Богородицы. Также украинцев ждет Радоница, когда нужно посетить кладбище для поминовения умерших родственников.

Церковный календарь на апрель 2023 года: список праздников

Какими будут церковные праздники в апреле 2023 года — можно узнать из календаря:

  • 1 апреля – день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии;
  • 2 апреля – день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других;
  • 3 апреля – день памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского);
  • 4 апреля – день памяти священномученика Василия, пресвитера Анкирского;
  • 5 апреля — день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199 учеников Его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского;
  • 6 апреля — Предсвятие Благовещения Пресвятой Богородицы, день памяти преподобного Захарии Печерского, постника;
  • 7 апреляБлаговещение Пресвятой Богородицы;
  • 8 апреля — Собор Архангела Гавриила, Лазарева суббота;
  • 9 апреляВход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), день памяти мученицы Матроны Солунской;
  • 10 апреля – день памяти преподобного Иллариона Нового;
  • 11 апреля — день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского;
  • 12 апреля – день памяти преподобного Иоанна Листвичника;
  • 13 апреляЧистый Четверг, день памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского;
  • 14 апреляСтрастная пятница, день памяти преподобной Марии Египетской;
  • 15 апреляВеликая суббота, день памяти преподобного Тита, Чудотворца;
  • 16 апреляПасха Христова, Света Христова Воскресенье, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет", преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского;
  • 17 апреляСветлый понедельник, преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Георгия Пелопонесского;
  • 18 апреляСветлый вторник, мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними;
  • 19 апреляСветлая среда, день памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;
  • 20 апреляСветлый четверг, день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского;
  • 21 апреляСветлая пятница, день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона;
  • 22 апреляСветлая суббота, день памяти мученика Евпсихия, мученика Дисана;
  • 23 апреля – день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других;
  • 24 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;
  • 25 апреля — день памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского, Радоница (день особого почитания памяти усопших);
  • 26 апреля – день памяти священномученика Артемона;
  • 27 апреля – день памяти святого Мартына, исповедника, Папы Римского;
  • 28 апреля — день памяти Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василины и Анастасии, мучеников Месукевийских — Сухия и жены его, мученика Саввы Готфского;
  • 29 апреля — день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии;
  • 30 апреля — день жен-мироносиц, день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.

Также следует отметить, что до 16 апреля продолжается Великий пост, начавшийся еще 27 февраля. В этот период верующие отказываются от еды животного происхождения, соблюдают сухое питание в определенные дни недели.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Дата публикации
Просмотры
514
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация