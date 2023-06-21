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Церковный календарь на июль 2023 года: день Петра и Павла, Рождество Иоанна Предтечи

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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339
Время на прочтение
3 мин
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Церковный календарь на июль 2023 года: день Петра и Павла, Рождество Иоанна Предтечи

Церковный календарь на июль 2023 / Фото: pixabay.com

Во второй летний месяц не так много церковных праздников. Но несколько важных верующие все же будут праздновать. Узнайте подробности в церковном календаре на июль 2023 года.

Например, именно в июле заканчивается Петров пост, который в 2023 году начался 12 июня. В середине лета верующие также празднуют Рождество Иоанна Предтечи, день Петра и Павла. Будут и другие, не менее значимые даты.

Церковный календарь на июль 2023 года: список праздников

Какими будут церковные праздники в июле 2023 года — можно узнать из календаря:

  • 1 июля – день памяти мученика Леонтия;
  • 2 июлявсех святых украинского народа ;
  • 3 июля – день памяти священномученика Методия;
  • 4 июля – день памяти мученика Юлиана;
  • 5 июля – день памяти священномученика Евсевия;
  • 6 июля – день памяти мученицы Агриппины;
  • 7 июляРождество Иоанна Предтечи ;
  • 8 июля — день памяти преподобномученицы Февронии, священномученика Доротея;
  • 9 июля – день памяти пророка Давида;
  • 10 июля – день памяти пророка Сампсона;
  • 11 июля — перенос мощей Кира и Ивана;
  • 12 июлядень памяти апостолов Петра и Павла ;
  • 13 июля — собор 12-ти апостолов;
  • 14 июля — день памяти Космы и Демияна бессеребренников;
  • 15 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы;
  • 16 июля – день памяти мучеников Якинта и Анатолия;
  • 17 июля – день памяти святителя Андрея Критского и преподобной Марфы;
  • 18 июля – день памяти преподобного Анатасия Атонского;
  • 19 июля — день памяти преподобного Сысоя Великого;
  • 20 июля — день памяти преподобных Фомы и Акакия;
  • 21 июля – день памяти великомученика Прокопия;
  • 22 июля – день памяти священномученика Панкратия;
  • 23 июля – день памяти преподобного Анатония Печерского;
  • 24 июлядень памяти княгини Киевской Ольги ;
  • 25 июля – день памяти мучеников Прокла и Иллария;
  • 26 июля – собор архангела Гавриила, день памяти преподобного Стефана, день памяти преподобного Юлиана;
  • 27 июля – день памяти апостолов Акилы и Прискили, день памяти преподобного Онисима;
  • 28 июлядень памяти Владимира Великого ;
  • 29 июля – день памяти священномученика Атеногена и его 10 учеников;
  • 30 июля — святых отцов шести Вселенских Соборов, день памяти великомученицы Марины;
  • 31 июля – мучеников Якинта и Эмилиана.

Смена церковного календаря после реформы: чего ждать

На прошедшем 24 мая архиерейском соборе в Киеве ПЦУ приняла переход на новоюлианский календарь от 1 сентября 2023 года.

Что изменится после перехода? Дату Пасхи мы будем рассчитывать так же, как и раньше. Это же касается и тех праздников, которые связаны с Пасхой (Вербное воскресенье, Троица, Вознесение).

А вот некоторые другие праздники, например, такие как Рождество Иоанна Предтечи (в народе его еще называют праздником Ивана Купала), будут перенесены на 24 июня (ныне празднуется 7 июля).

Отметим, что ВТО еще не перешла окончательно на новый стиль. Решение должно быть утверждено на поместном соборе, который состоится 27 июля 2023 года. Однако храмы и отдельные прихожане смогут пользоваться старым календарем. То есть можно будет праздновать такие праздники, как Рождество Иоанна Предтечи, как 24 июня, так и 7 июля.

Смотрите также, какие еще даты православных праздников изменятся с переходом на новый календарь.

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Просмотры
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