Церковный календарь на июль 2023 года: день Петра и Павла, Рождество Иоанна Предтечи

Во второй летний месяц не так много церковных праздников. Но несколько важных верующие все же будут праздновать. Узнайте подробности в церковном календаре на июль 2023 года.
Например, именно в июле заканчивается Петров пост, который в 2023 году начался 12 июня. В середине лета верующие также празднуют Рождество Иоанна Предтечи, день Петра и Павла. Будут и другие, не менее значимые даты.
Церковный календарь на июль 2023 года: список праздников
Какими будут церковные праздники в июле 2023 года — можно узнать из календаря:
- 1 июля – день памяти мученика Леонтия;
- 2 июля — всех святых украинского народа ;
- 3 июля – день памяти священномученика Методия;
- 4 июля – день памяти мученика Юлиана;
- 5 июля – день памяти священномученика Евсевия;
- 6 июля – день памяти мученицы Агриппины;
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи ;
- 8 июля — день памяти преподобномученицы Февронии, священномученика Доротея;
- 9 июля – день памяти пророка Давида;
- 10 июля – день памяти пророка Сампсона;
- 11 июля — перенос мощей Кира и Ивана;
- 12 июля — день памяти апостолов Петра и Павла ;
- 13 июля — собор 12-ти апостолов;
- 14 июля — день памяти Космы и Демияна бессеребренников;
- 15 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы;
- 16 июля – день памяти мучеников Якинта и Анатолия;
- 17 июля – день памяти святителя Андрея Критского и преподобной Марфы;
- 18 июля – день памяти преподобного Анатасия Атонского;
- 19 июля — день памяти преподобного Сысоя Великого;
- 20 июля — день памяти преподобных Фомы и Акакия;
- 21 июля – день памяти великомученика Прокопия;
- 22 июля – день памяти священномученика Панкратия;
- 23 июля – день памяти преподобного Анатония Печерского;
- 24 июля — день памяти княгини Киевской Ольги ;
- 25 июля – день памяти мучеников Прокла и Иллария;
- 26 июля – собор архангела Гавриила, день памяти преподобного Стефана, день памяти преподобного Юлиана;
- 27 июля – день памяти апостолов Акилы и Прискили, день памяти преподобного Онисима;
- 28 июля — день памяти Владимира Великого ;
- 29 июля – день памяти священномученика Атеногена и его 10 учеников;
- 30 июля — святых отцов шести Вселенских Соборов, день памяти великомученицы Марины;
- 31 июля – мучеников Якинта и Эмилиана.
Смена церковного календаря после реформы: чего ждать
На прошедшем 24 мая архиерейском соборе в Киеве ПЦУ приняла переход на новоюлианский календарь от 1 сентября 2023 года.
Что изменится после перехода? Дату Пасхи мы будем рассчитывать так же, как и раньше. Это же касается и тех праздников, которые связаны с Пасхой (Вербное воскресенье, Троица, Вознесение).
А вот некоторые другие праздники, например, такие как Рождество Иоанна Предтечи (в народе его еще называют праздником Ивана Купала), будут перенесены на 24 июня (ныне празднуется 7 июля).
Отметим, что ВТО еще не перешла окончательно на новый стиль. Решение должно быть утверждено на поместном соборе, который состоится 27 июля 2023 года. Однако храмы и отдельные прихожане смогут пользоваться старым календарем. То есть можно будет праздновать такие праздники, как Рождество Иоанна Предтечи, как 24 июня, так и 7 июля.
Смотрите также, какие еще даты православных праздников изменятся с переходом на новый календарь.
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