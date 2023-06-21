Церковный календарь на июль 2023 года: день Петра и Павла, Рождество Иоанна Предтечи

Во второй летний месяц не так много церковных праздников. Но несколько важных верующие все же будут праздновать. Узнайте подробности в церковном календаре на июль 2023 года.

Например, именно в июле заканчивается Петров пост, который в 2023 году начался 12 июня. В середине лета верующие также празднуют Рождество Иоанна Предтечи, день Петра и Павла. Будут и другие, не менее значимые даты.

Церковный календарь на июль 2023 года: список праздников

Какими будут церковные праздники в июле 2023 года — можно узнать из календаря:

1 июля – день памяти мученика Леонтия;

– день памяти мученика Леонтия; 2 июля — всех святых украинского народа ;

— всех святых украинского народа ; 3 июля – день памяти священномученика Методия;

– день памяти священномученика Методия; 4 июля – день памяти мученика Юлиана;

– день памяти мученика Юлиана; 5 июля – день памяти священномученика Евсевия;

– день памяти священномученика Евсевия; 6 июля – день памяти мученицы Агриппины;

– день памяти мученицы Агриппины; 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи ;

— Рождество Иоанна Предтечи ; 8 июля — день памяти преподобномученицы Февронии, священномученика Доротея;

— день памяти преподобномученицы Февронии, священномученика Доротея; 9 июля – день памяти пророка Давида;

– день памяти пророка Давида; 10 июля – день памяти пророка Сампсона;

– день памяти пророка Сампсона; 11 июля — перенос мощей Кира и Ивана;

— перенос мощей Кира и Ивана; 12 июля — день памяти апостолов Петра и Павла ;

— день памяти апостолов Петра и Павла ; 13 июля — собор 12-ти апостолов;

— собор 12-ти апостолов; 14 июля — день памяти Космы и Демияна бессеребренников;

— день памяти Космы и Демияна бессеребренников; 15 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы;

— возложение ризы Пресвятой Богородицы; 16 июля – день памяти мучеников Якинта и Анатолия;

– день памяти мучеников Якинта и Анатолия; 17 июля – день памяти святителя Андрея Критского и преподобной Марфы;

– день памяти святителя Андрея Критского и преподобной Марфы; 18 июля – день памяти преподобного Анатасия Атонского;

– день памяти преподобного Анатасия Атонского; 19 июля — день памяти преподобного Сысоя Великого;

— день памяти преподобного Сысоя Великого; 20 июля — день памяти преподобных Фомы и Акакия;

— день памяти преподобных Фомы и Акакия; 21 июля – день памяти великомученика Прокопия;

– день памяти великомученика Прокопия; 22 июля – день памяти священномученика Панкратия;

– день памяти священномученика Панкратия; 23 июля – день памяти преподобного Анатония Печерского;

– день памяти преподобного Анатония Печерского; 24 июля — день памяти княгини Киевской Ольги ;

— день памяти княгини Киевской Ольги ; 25 июля – день памяти мучеников Прокла и Иллария;

– день памяти мучеников Прокла и Иллария; 26 июля – собор архангела Гавриила, день памяти преподобного Стефана, день памяти преподобного Юлиана;

– собор архангела Гавриила, день памяти преподобного Стефана, день памяти преподобного Юлиана; 27 июля – день памяти апостолов Акилы и Прискили, день памяти преподобного Онисима;

– день памяти апостолов Акилы и Прискили, день памяти преподобного Онисима; 28 июля — день памяти Владимира Великого ;

— день памяти Владимира Великого ; 29 июля – день памяти священномученика Атеногена и его 10 учеников;

– день памяти священномученика Атеногена и его 10 учеников; 30 июля — святых отцов шести Вселенских Соборов, день памяти великомученицы Марины;

— святых отцов шести Вселенских Соборов, день памяти великомученицы Марины; 31 июля – мучеников Якинта и Эмилиана.

Смена церковного календаря после реформы: чего ждать

На прошедшем 24 мая архиерейском соборе в Киеве ПЦУ приняла переход на новоюлианский календарь от 1 сентября 2023 года.

Что изменится после перехода? Дату Пасхи мы будем рассчитывать так же, как и раньше. Это же касается и тех праздников, которые связаны с Пасхой (Вербное воскресенье, Троица, Вознесение).

А вот некоторые другие праздники, например, такие как Рождество Иоанна Предтечи (в народе его еще называют праздником Ивана Купала), будут перенесены на 24 июня (ныне празднуется 7 июля).

Отметим, что ВТО еще не перешла окончательно на новый стиль. Решение должно быть утверждено на поместном соборе, который состоится 27 июля 2023 года. Однако храмы и отдельные прихожане смогут пользоваться старым календарем. То есть можно будет праздновать такие праздники, как Рождество Иоанна Предтечи, как 24 июня, так и 7 июля.

Смотрите также, какие еще даты православных праздников изменятся с переходом на новый календарь.

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