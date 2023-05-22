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Церковный календарь на июнь 2023 года: какие праздники ждут верующих в первый летний месяц

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Церковный календарь на июнь 2023 года: какие праздники ждут верующих в первый летний месяц

Церковный календарь на июнь 2023 / Фото: Pexels

Первый месяц лета запомнится верующим четырьмя большими церковными праздниками. Узнайте подробности в церковном календаре на июнь 2023 года.

Кроме Троицы, верующие будут праздновать в июне 2023 года: равноапостольных Константина и Елены (3 июня), день восхождения Святого Духа на церковь (5 июня) (еще называют Троицкую неделю), а также начало Петра поста (12 июня).

Церковный календарь на июнь 2023: список праздников

Какие будут церковные праздники в мае 2023 года – можно узнать из календаря:

  • 1 июня – день памяти священномученика Патрикия;
  • 2 июня – день памяти мученика Талалея;
  • 3 июня — равноапостольных Константина и Елены;
  • 4 июняТроица;
  • 5 июнядень восхождения Святого Духа ;
  • 6 июня – день памяти преподобного Никиты Столпника;
  • 7 июнятретье нахождение председателя Иоанна Крестителя ;
  • 8 июня – день памяти апостола от 70-ти Карпа;
  • 9 июня – день памяти епископа Терапонта;
  • 10 июня – день памяти преподобного епископа Никиты;
  • 11 июня — день памяти преподобномученицы Теодосии;
  • 12 июня — день памяти преподобного Исаакия Далматского, начало Петра поста ;
  • 13 июня – день памяти апостола Ермия;
  • 14 июня – день памяти мученика Юстина;
  • 15 июня – день памяти преподобной Евхаристии;
  • 16 июня — день памяти святого мученика Лукилиана;
  • 17 июня – день памяти святого патриарха Царьградского Митрофана;
  • 18 июня – день памяти мученика Космы;
  • 19 июня — день памяти преподобных Висариона и Иллариона;
  • 20 июня – день памяти священномученика Тедота;
  • 21 июня — перенос мощей Теодора Стратилата;
  • 22 июня — день памяти архиепископа Кирилла;
  • 23 июня — день памяти священномученика Тимофея;
  • 24 июня — день памяти апостолов Вартоломия и Варнавы;
  • 25 июня — день памяти преподобного Онуфрия;
  • 26 июня — день памяти мученицы Акилины;
  • 27 июня – день памяти блаженного священномученика Методия;
  • 28 июня – день памяти пророка Амоса;
  • 29 июня – день памяти епископа Тихона;
  • 30 июня – день памяти Мануила и других мучеников.

Перенесут ли дату Троицы, если Украина перейдет на новый календарь

В Украине уже давно обсуждается возможность перехода на новый календарь. Если его изменят, то все церковные праздники сместятся на 13 дней назад. Кроме Пасхи и тех, которые связаны с ней (Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Троица).

Итак, Троицу мы будем праздновать по установившемуся календарю, потому что этот праздник является переходным.

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Просмотры
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