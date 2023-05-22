Церковный календарь на июнь 2023 года: какие праздники ждут верующих в первый летний месяц

Первый месяц лета запомнится верующим четырьмя большими церковными праздниками. Узнайте подробности в церковном календаре на июнь 2023 года.
Кроме Троицы, верующие будут праздновать в июне 2023 года: равноапостольных Константина и Елены (3 июня), день восхождения Святого Духа на церковь (5 июня) (еще называют Троицкую неделю), а также начало Петра поста (12 июня).
Церковный календарь на июнь 2023: список праздников
Какие будут церковные праздники в мае 2023 года – можно узнать из календаря:
- 1 июня – день памяти священномученика Патрикия;
- 2 июня – день памяти мученика Талалея;
- 3 июня — равноапостольных Константина и Елены;
- 4 июня — Троица;
- 5 июня — день восхождения Святого Духа ;
- 6 июня – день памяти преподобного Никиты Столпника;
- 7 июня — третье нахождение председателя Иоанна Крестителя ;
- 8 июня – день памяти апостола от 70-ти Карпа;
- 9 июня – день памяти епископа Терапонта;
- 10 июня – день памяти преподобного епископа Никиты;
- 11 июня — день памяти преподобномученицы Теодосии;
- 12 июня — день памяти преподобного Исаакия Далматского, начало Петра поста ;
- 13 июня – день памяти апостола Ермия;
- 14 июня – день памяти мученика Юстина;
- 15 июня – день памяти преподобной Евхаристии;
- 16 июня — день памяти святого мученика Лукилиана;
- 17 июня – день памяти святого патриарха Царьградского Митрофана;
- 18 июня – день памяти мученика Космы;
- 19 июня — день памяти преподобных Висариона и Иллариона;
- 20 июня – день памяти священномученика Тедота;
- 21 июня — перенос мощей Теодора Стратилата;
- 22 июня — день памяти архиепископа Кирилла;
- 23 июня — день памяти священномученика Тимофея;
- 24 июня — день памяти апостолов Вартоломия и Варнавы;
- 25 июня — день памяти преподобного Онуфрия;
- 26 июня — день памяти мученицы Акилины;
- 27 июня – день памяти блаженного священномученика Методия;
- 28 июня – день памяти пророка Амоса;
- 29 июня – день памяти епископа Тихона;
- 30 июня – день памяти Мануила и других мучеников.
Перенесут ли дату Троицы, если Украина перейдет на новый календарь
В Украине уже давно обсуждается возможность перехода на новый календарь. Если его изменят, то все церковные праздники сместятся на 13 дней назад. Кроме Пасхи и тех, которые связаны с ней (Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Троица).
Итак, Троицу мы будем праздновать по установившемуся календарю, потому что этот праздник является переходным.