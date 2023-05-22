Церковный календарь на июнь 2023 года: какие праздники ждут верующих в первый летний месяц

Первый месяц лета запомнится верующим четырьмя большими церковными праздниками. Узнайте подробности в церковном календаре на июнь 2023 года.

Кроме Троицы, верующие будут праздновать в июне 2023 года: равноапостольных Константина и Елены (3 июня), день восхождения Святого Духа на церковь (5 июня) (еще называют Троицкую неделю), а также начало Петра поста (12 июня).

Церковный календарь на июнь 2023: список праздников

Какие будут церковные праздники в мае 2023 года – можно узнать из календаря:

1 июня – день памяти священномученика Патрикия;

– день памяти священномученика Патрикия; 2 июня – день памяти мученика Талалея;

– день памяти мученика Талалея; 3 июня — равноапостольных Константина и Елены;

— равноапостольных Константина и Елены; 4 июня — Троица;

— Троица; 5 июня — день восхождения Святого Духа ;

— день восхождения Святого Духа ; 6 июня – день памяти преподобного Никиты Столпника;

– день памяти преподобного Никиты Столпника; 7 июня — третье нахождение председателя Иоанна Крестителя ;

— третье нахождение председателя Иоанна Крестителя ; 8 июня – день памяти апостола от 70-ти Карпа;

– день памяти апостола от 70-ти Карпа; 9 июня – день памяти епископа Терапонта;

– день памяти епископа Терапонта; 10 июня – день памяти преподобного епископа Никиты;

– день памяти преподобного епископа Никиты; 11 июня — день памяти преподобномученицы Теодосии;

— день памяти преподобномученицы Теодосии; 12 июня — день памяти преподобного Исаакия Далматского, начало Петра поста ;

— день памяти преподобного Исаакия Далматского, начало Петра поста ; 13 июня – день памяти апостола Ермия;

– день памяти апостола Ермия; 14 июня – день памяти мученика Юстина;

– день памяти мученика Юстина; 15 июня – день памяти преподобной Евхаристии;

– день памяти преподобной Евхаристии; 16 июня — день памяти святого мученика Лукилиана;

— день памяти святого мученика Лукилиана; 17 июня – день памяти святого патриарха Царьградского Митрофана;

– день памяти святого патриарха Царьградского Митрофана; 18 июня – день памяти мученика Космы;

– день памяти мученика Космы; 19 июня — день памяти преподобных Висариона и Иллариона;

— день памяти преподобных Висариона и Иллариона; 20 июня – день памяти священномученика Тедота;

– день памяти священномученика Тедота; 21 июня — перенос мощей Теодора Стратилата;

— перенос мощей Теодора Стратилата; 22 июня — день памяти архиепископа Кирилла;

— день памяти архиепископа Кирилла; 23 июня — день памяти священномученика Тимофея;

— день памяти священномученика Тимофея; 24 июня — день памяти апостолов Вартоломия и Варнавы;

— день памяти апостолов Вартоломия и Варнавы; 25 июня — день памяти преподобного Онуфрия;

— день памяти преподобного Онуфрия; 26 июня — день памяти мученицы Акилины;

— день памяти мученицы Акилины; 27 июня – день памяти блаженного священномученика Методия;

– день памяти блаженного священномученика Методия; 28 июня – день памяти пророка Амоса;

– день памяти пророка Амоса; 29 июня – день памяти епископа Тихона;

– день памяти епископа Тихона; 30 июня – день памяти Мануила и других мучеников.

Перенесут ли дату Троицы, если Украина перейдет на новый календарь

В Украине уже давно обсуждается возможность перехода на новый календарь. Если его изменят, то все церковные праздники сместятся на 13 дней назад. Кроме Пасхи и тех, которые связаны с ней (Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Троица).

Итак, Троицу мы будем праздновать по установившемуся календарю, потому что этот праздник является переходным.