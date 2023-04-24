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Церковный календарь на май 2023: когда верующие празднуют Вознесение Господне и другие праздники

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
614
Время на прочтение
3 мин
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Церковный календарь на май 2023: когда верующие празднуют Вознесение Господне и другие праздники

Церковный календарь на май 2023 года / Фото: Pexels

На последний весенний месяц приходится несколько важных православных праздников, в частности переходный праздник Вознесение Господне. ТСН.ua подготовил для вас церковный календарь на май 2023 года, чтобы знать, когда посещать церковь и каким святым молиться.

Кроме Вознесения Господня (25 мая) в мае верующие празднуют еще несколько важных православных дат: день памяти Георгия Победоносца (6 мая), день памяти Иоанна Богослова (21 мая), перенесение мощей Николая Чудотворного (22 мая) и благоверных князей Бориса и Глеба (15 мая).

Церковный календарь на май 2023 года: список праздников

Какие будут церковные праздники в мае 2023 года – можно узнать из календаря:

  • 1 мая – День памяти преподобного Иоанна Солунского;
  • 2 мая – день памяти преподобного Иоанна Печерника;
  • 3 мая – день памяти преподобного Теодора Трихины;
  • 4 мая – день памяти священномученика Януария и других;
  • 5 мая – день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия;
  • 6 маядень памяти великомученика Георгия Победоносца ; День памяти Иверской иконы Божией Матери;
  • 7 мая – день памяти мученика Саввы Стратилата;
  • 8 мая – день памяти апостола Евангелиста Марка;
  • 9 мая – день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского; поминовение умерших воинов;
  • 10 мая — Преполовение Пятидесятницы; день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня;
  • 11 мая – день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других;
  • 12 мая — день памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца;
  • 13 мая – день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова;
  • 14 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского;
  • 15 мая — день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенос мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба ;
  • 16 мая – день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского;
  • 17 мая – день памяти мученицы Пелагии;
  • 18 мая – день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского;
  • 19 мая — день памяти праведного Иова многострадального;
  • 20 мая — день памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом ;
  • 21 маядень памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова ;
  • 22 маяперенос мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый);
  • 23 мая – день памяти апостола Симона Зилота;
  • 24 мая — день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия;
  • 25 маяВознесение Господне ; день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского;
  • 26 мая – день памяти мученицы Гликерии;
  • 27 мая — день памяти мученика Исидора;
  • 28 мая — день памяти преподобного Пахомия Великого;
  • 29 мая — день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного;
  • 30 мая – день памяти апостола Андроника и других с ним;
  • 31 мая – день памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.

Следует также обратить внимание, что в мае будет один поминальный день. 9 мая 2023 года церковь по традиции будет поминать воинов, умерших во время Второй Мировой войны.

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Просмотры
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