Церковный календарь на май 2023: когда верующие празднуют Вознесение Господне и другие праздники

На последний весенний месяц приходится несколько важных православных праздников, в частности переходный праздник Вознесение Господне. ТСН.ua подготовил для вас церковный календарь на май 2023 года, чтобы знать, когда посещать церковь и каким святым молиться.

Кроме Вознесения Господня (25 мая) в мае верующие празднуют еще несколько важных православных дат: день памяти Георгия Победоносца (6 мая), день памяти Иоанна Богослова (21 мая), перенесение мощей Николая Чудотворного (22 мая) и благоверных князей Бориса и Глеба (15 мая).

Церковный календарь на май 2023 года: список праздников

Какие будут церковные праздники в мае 2023 года – можно узнать из календаря:

1 мая – День памяти преподобного Иоанна Солунского;

– День памяти преподобного Иоанна Солунского; 2 мая – день памяти преподобного Иоанна Печерника;

– день памяти преподобного Иоанна Печерника; 3 мая – день памяти преподобного Теодора Трихины;

– день памяти преподобного Теодора Трихины; 4 мая – день памяти священномученика Януария и других;

– день памяти священномученика Януария и других; 5 мая – день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия;

– день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия; 6 мая — день памяти великомученика Георгия Победоносца ; День памяти Иверской иконы Божией Матери;

— день памяти великомученика Георгия Победоносца ; День памяти Иверской иконы Божией Матери; 7 мая – день памяти мученика Саввы Стратилата;

– день памяти мученика Саввы Стратилата; 8 мая – день памяти апостола Евангелиста Марка;

– день памяти апостола Евангелиста Марка; 9 мая – день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского; поминовение умерших воинов;

– день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского; поминовение умерших воинов; 10 мая — Преполовение Пятидесятницы; день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня;

— Преполовение Пятидесятницы; день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня; 11 мая – день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других;

– день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других; 12 мая — день памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца;

— день памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца; 13 мая – день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова;

– день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова; 14 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского;

— священномученика Макария, митрополита Киевского; 15 мая — день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенос мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба ;

— день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенос мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба ; 16 мая – день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского;

– день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского; 17 мая – день памяти мученицы Пелагии;

– день памяти мученицы Пелагии; 18 мая – день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского;

– день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского; 19 мая — день памяти праведного Иова многострадального;

— день памяти праведного Иова многострадального; 20 мая — день памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом ;

— день памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом ; 21 мая — день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова ;

— день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова ; 22 мая — перенос мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый);

— перенос мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый); 23 мая – день памяти апостола Симона Зилота;

– день памяти апостола Симона Зилота; 24 мая — день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия;

— день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия; 25 мая — Вознесение Господне ; день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского;

— Вознесение Господне ; день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского; 26 мая – день памяти мученицы Гликерии;

– день памяти мученицы Гликерии; 27 мая — день памяти мученика Исидора;

— день памяти мученика Исидора; 28 мая — день памяти преподобного Пахомия Великого;

— день памяти преподобного Пахомия Великого; 29 мая — день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного;

— день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного; 30 мая – день памяти апостола Андроника и других с ним;

– день памяти апостола Андроника и других с ним; 31 мая – день памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.

Следует также обратить внимание, что в мае будет один поминальный день. 9 мая 2023 года церковь по традиции будет поминать воинов, умерших во время Второй Мировой войны.

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