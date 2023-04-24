Церковный календарь на май 2023: когда верующие празднуют Вознесение Господне и другие праздники

На последний весенний месяц приходится несколько важных православных праздников, в частности переходный праздник Вознесение Господне. ТСН.ua подготовил для вас церковный календарь на май 2023 года, чтобы знать, когда посещать церковь и каким святым молиться.
Кроме Вознесения Господня (25 мая) в мае верующие празднуют еще несколько важных православных дат: день памяти Георгия Победоносца (6 мая), день памяти Иоанна Богослова (21 мая), перенесение мощей Николая Чудотворного (22 мая) и благоверных князей Бориса и Глеба (15 мая).
Церковный календарь на май 2023 года: список праздников
Какие будут церковные праздники в мае 2023 года – можно узнать из календаря:
- 1 мая – День памяти преподобного Иоанна Солунского;
- 2 мая – день памяти преподобного Иоанна Печерника;
- 3 мая – день памяти преподобного Теодора Трихины;
- 4 мая – день памяти священномученика Януария и других;
- 5 мая – день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия;
- 6 мая — день памяти великомученика Георгия Победоносца ; День памяти Иверской иконы Божией Матери;
- 7 мая – день памяти мученика Саввы Стратилата;
- 8 мая – день памяти апостола Евангелиста Марка;
- 9 мая – день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского; поминовение умерших воинов;
- 10 мая — Преполовение Пятидесятницы; день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня;
- 11 мая – день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других;
- 12 мая — день памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца;
- 13 мая – день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова;
- 14 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского;
- 15 мая — день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенос мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба ;
- 16 мая – день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского;
- 17 мая – день памяти мученицы Пелагии;
- 18 мая – день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского;
- 19 мая — день памяти праведного Иова многострадального;
- 20 мая — день памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом ;
- 21 мая — день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова ;
- 22 мая — перенос мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый);
- 23 мая – день памяти апостола Симона Зилота;
- 24 мая — день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия;
- 25 мая — Вознесение Господне ; день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского;
- 26 мая – день памяти мученицы Гликерии;
- 27 мая — день памяти мученика Исидора;
- 28 мая — день памяти преподобного Пахомия Великого;
- 29 мая — день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного;
- 30 мая – день памяти апостола Андроника и других с ним;
- 31 мая – день памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.
Следует также обратить внимание, что в мае будет один поминальный день. 9 мая 2023 года церковь по традиции будет поминать воинов, умерших во время Второй Мировой войны.
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