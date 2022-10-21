Церковный календарь на ноябрь 2022: родительские субботы и старт Рождественского поста

Церковный календарь на ноябрь 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua, какие праздники будут праздновать верующие в последнем месяце осени.

В ноябре 2022 года верующих ждет сразу две важные родительские субботы (Дмитровская суббота 5 ноября и Михайловская суббота 19 ноября), когда нужно почтить память покойных родственников.

А еще именно в конце последнего осеннего месяца начинается Рождественский пост (28 ноября), который продлится до 6 января 2023 года.

Далее – более подробный церковный календарь на ноябрь 2022 года.

Православный календарь на ноябрь 2022 года на каждую дату