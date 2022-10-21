Церковный календарь на ноябрь 2022: родительские субботы и старт Рождественского поста

Церковный календарь на ноябрь 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua, какие праздники будут праздновать верующие в последнем месяце осени.
В ноябре 2022 года верующих ждет сразу две важные родительские субботы (Дмитровская суббота 5 ноября и Михайловская суббота 19 ноября), когда нужно почтить память покойных родственников.
А еще именно в конце последнего осеннего месяца начинается Рождественский пост (28 ноября), который продлится до 6 января 2023 года.
Далее – более подробный церковный календарь на ноябрь 2022 года.
Православный календарь на ноябрь 2022 года на каждую дату
- 1 ноября – перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского;
- 2 ноября – мученика Артемия Антиохийского;
- 3 ноября – Иллариона Великого;
- 4 ноября – святого Аверкия, епископа Ерапольского;
- 5 ноября – Дмитровская суббота, апостола Иакова, брата Господня;
- 6 ноября – чудотворной иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость";
- 7 ноября – монаха Печерского монастыря Мартирия;
- 8 ноября – святого Димитрия Солунского;
- 9 ноября – преподобного Нестора Летописца;
- 10 ноября – великомученицы Параскевы;
- 11 ноября – святой Анастасии Римлянки;
- 12 ноября – святых мучеников Зиновия и его сестры Зиновии;
- 13 ноября – преподобных Спиридона и Никодима;
- 14 ноября – святых бессеребренников Космы и Дамиана;
- 15 ноября – святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников;
- 16 ноября – святой княжны Анны Всеволодовны;
- 17 ноября – память священномучеников Никандра и Ермея;
- 18 ноября – мучеников Галактиона и Эпистимы;
- 19 ноября – Михайловская битьковская суббота, святителя Павла Исповедника;
- 20 ноября – святого мученика Феодота;
- 21 ноября – Собор архистратига Михаила;
- 22 ноября – святых мучеников Онисифора и Портифия;
- 23 ноября – святого Георгия Победоносца;
- 24 ноября – преподобного Феодора Студита;
- 25 ноября – Иоанна Милостивого;
- 26 ноября – Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского;
- 27 ноября – святого апостола Филиппа;
- 28 ноября – начало Рождественского поста, преподобного Паисия Величковского;
- 29 ноября – святого апостола и евангелиста Матфея;
- 30 ноября – святителя Григория Чудотворца.