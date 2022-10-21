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Церковный календарь на ноябрь 2022: родительские субботы и старт Рождественского поста

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Церковный календарь на ноябрь 2022: родительские субботы и старт Рождественского поста

Церковный календарь на ноябрь 2022 года / Фото: pixabay.com

Церковный календарь на ноябрь 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua, какие праздники будут праздновать верующие в последнем месяце осени.

В ноябре 2022 года верующих ждет сразу две важные родительские субботы (Дмитровская суббота 5 ноября и Михайловская суббота 19 ноября), когда нужно почтить память покойных родственников.

А еще именно в конце последнего осеннего месяца начинается Рождественский пост (28 ноября), который продлится до 6 января 2023 года.

Далее – более подробный церковный календарь на ноябрь 2022 года.

Православный календарь на ноябрь 2022 года на каждую дату

  • 1 ноября – перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского;
  • 2 ноября – мученика Артемия Антиохийского;
  • 3 ноября – Иллариона Великого;
  • 4 ноября – святого Аверкия, епископа Ерапольского;
  • 5 ноябряДмитровская суббота, апостола Иакова, брата Господня;
  • 6 ноября – чудотворной иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость";
  • 7 ноября – монаха Печерского монастыря Мартирия;
  • 8 ноября – святого Димитрия Солунского;
  • 9 ноября – преподобного Нестора Летописца;
  • 10 ноября – великомученицы Параскевы;
  • 11 ноября – святой Анастасии Римлянки;
  • 12 ноября – святых мучеников Зиновия и его сестры Зиновии;
  • 13 ноября – преподобных Спиридона и Никодима;
  • 14 ноября – святых бессеребренников Космы и Дамиана;
  • 15 ноября – святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников;
  • 16 ноября – святой княжны Анны Всеволодовны;
  • 17 ноября – память священномучеников Никандра и Ермея;
  • 18 ноября – мучеников Галактиона и Эпистимы;
  • 19 ноябряМихайловская битьковская суббота, святителя Павла Исповедника;
  • 20 ноября – святого мученика Феодота;
  • 21 ноября – Собор архистратига Михаила;
  • 22 ноября – святых мучеников Онисифора и Портифия;
  • 23 ноября – святого Георгия Победоносца;
  • 24 ноября – преподобного Феодора Студита;
  • 25 ноября – Иоанна Милостивого;
  • 26 ноября – Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского;
  • 27 ноября – святого апостола Филиппа;
  • 28 ноябряначало Рождественского поста, преподобного Паисия Величковского;
  • 29 ноября – святого апостола и евангелиста Матфея;
  • 30 ноября – святителя Григория Чудотворца.

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