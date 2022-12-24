Церковный календарь на январь 2023: сочельник, Рождество, день святого Василия и мученицы Татьяны

Во второй месяц зимы украинцы празднуют немало важных религиозных праздников. Все о церковном календаре на январь 2023 читайте в материале ТСН.ua.

Самыми главными религиозными праздниками, которые ждут нас в начале 2023 года, станут Рождество по юлианскому календарю — 7 января, и Крещение — 19 января. Также важным считается день канун Рождества Христова, который носит название Сочельник (6 января).

Церковный календарь на январь 2023 года: список праздников

Какие будут церковные праздники в январе 2023 года можно узнать из календаря:

1 января – преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского;

– преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского; 2 января — святого праведного Иоанна (Пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца);

— святого праведного Иоанна (Пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца); 3 января — мученицы Юлиании, святителя Петра;

— мученицы Юлиании, святителя Петра; 4 января — святой великомученицы римской Анастасии (покровительницы беременных);

— святой великомученицы римской Анастасии (покровительницы беременных); 5 января — мучеников Критских;

— мучеников Критских; 6 января — сочельник Рождества Христова ;

— сочельник Рождества Христова ; 7 января — Рождество Христово ;

— Рождество Христово ; 8 января — Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Тесляра (Обручника) и святого Иакова, брата Господня;

— Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Тесляра (Обручника) и святого Иакова, брата Господня; 9 января – первомученика Стефана;

– первомученика Стефана; 10 января — 20 тысяч мучеников в Никодимии сожженных;

— 20 тысяч мучеников в Никодимии сожженных; 11 января — Иова Манявского;

— Иова Манявского; 12 января — мученицы Анисии;

— мученицы Анисии; 13 января — Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);

— Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки); 14 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого ;

— Обрезание Господне, святителя Василия Великого ; 15 января — чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобной);

— чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобной); 16 января — пророка Малахии;

— пророка Малахии; 17 января — Собор 70-ти Апостолов: Иакова, Марка, Луки;

— Собор 70-ти Апостолов: Иакова, Марка, Луки; 18 января — сочельник Крещения Господня;

— сочельник Крещения Господня; 19 января — Крещение Господне или Богоявление;

— Крещение Господне или Богоявление; 20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

— Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 21 января — преподобного Георгия;

— преподобного Георгия; 22 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия Чудотворца;

— мученика Полиевкта, преподобного Евстратия Чудотворца; 23 января — святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);

— святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого); 24 января — преподобных Феодосия Великого и Михаила;

— преподобных Феодосия Великого и Михаила; 25 января — святой мученицы Татианы (Татьяны);

— святой мученицы Татианы (Татьяны); 26 января — мучеников Ермила, Стратоника и Петра;

— мучеников Ермила, Стратоника и Петра; 27 января – равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;

– равноапостольной Нины, просветительницы Грузии; 28 января — преподобного Павла Фивейского;

— преподобного Павла Фивейского; 29 января — поклонение честным веригам апостола Петра;

— поклонение честным веригам апостола Петра; 30 января — преподобного Антония Великого;

— преподобного Антония Великого; 31 января — Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.

Церковные посты в январе 2023 года

Также продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября 2022 года. Дата его окончания — 6 января 2023 года. Еще в январе 2023 года верующих ждет несколько других постов: