Церковный календарь на январь 2023: сочельник, Рождество, день святого Василия и мученицы Татьяны

Во второй месяц зимы украинцы празднуют немало важных религиозных праздников. Все о церковном календаре на январь 2023 читайте в материале ТСН.ua.
Самыми главными религиозными праздниками, которые ждут нас в начале 2023 года, станут Рождество по юлианскому календарю — 7 января, и Крещение — 19 января. Также важным считается день канун Рождества Христова, который носит название Сочельник (6 января).
Церковный календарь на январь 2023 года: список праздников
Какие будут церковные праздники в январе 2023 года можно узнать из календаря:
- 1 января – преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского;
- 2 января — святого праведного Иоанна (Пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца);
- 3 января — мученицы Юлиании, святителя Петра;
- 4 января — святой великомученицы римской Анастасии (покровительницы беременных);
- 5 января — мучеников Критских;
- 6 января — сочельник Рождества Христова ;
- 7 января — Рождество Христово ;
- 8 января — Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Тесляра (Обручника) и святого Иакова, брата Господня;
- 9 января – первомученика Стефана;
- 10 января — 20 тысяч мучеников в Никодимии сожженных;
- 11 января — Иова Манявского;
- 12 января — мученицы Анисии;
- 13 января — Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);
- 14 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого ;
- 15 января — чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобной);
- 16 января — пророка Малахии;
- 17 января — Собор 70-ти Апостолов: Иакова, Марка, Луки;
- 18 января — сочельник Крещения Господня;
- 19 января — Крещение Господне или Богоявление;
- 20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 21 января — преподобного Георгия;
- 22 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия Чудотворца;
- 23 января — святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);
- 24 января — преподобных Феодосия Великого и Михаила;
- 25 января — святой мученицы Татианы (Татьяны);
- 26 января — мучеников Ермила, Стратоника и Петра;
- 27 января – равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
- 28 января — преподобного Павла Фивейского;
- 29 января — поклонение честным веригам апостола Петра;
- 30 января — преподобного Антония Великого;
- 31 января — Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.
Церковные посты в январе 2023 года
Также продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября 2022 года. Дата его окончания — 6 января 2023 года. Еще в январе 2023 года верующих ждет несколько других постов:
- Зимний мясоед: 7 января – 26 февраля 2023 года;
- Праздники: 7 – 17 января 2023 года;
- Крещение: 18 января 2023 года.