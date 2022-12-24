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Церковный календарь на январь 2023: сочельник, Рождество, день святого Василия и мученицы Татьяны

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
582
Время на прочтение
2 мин
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Церковный календарь на январь 2023: сочельник, Рождество, день святого Василия и мученицы Татьяны

Церковный календарь на январь 2023 / Фото: Pexels

Во второй месяц зимы украинцы празднуют немало важных религиозных праздников. Все о церковном календаре на январь 2023 читайте в материале ТСН.ua.

Самыми главными религиозными праздниками, которые ждут нас в начале 2023 года, станут Рождество по юлианскому календарю — 7 января, и Крещение — 19 января. Также важным считается день канун Рождества Христова, который носит название Сочельник (6 января).

Церковный календарь на январь 2023 года: список праздников

Какие будут церковные праздники в январе 2023 года можно узнать из календаря:

  • 1 января – преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского;
  • 2 января — святого праведного Иоанна (Пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца);
  • 3 января — мученицы Юлиании, святителя Петра;
  • 4 января — святой великомученицы римской Анастасии (покровительницы беременных);
  • 5 января — мучеников Критских;
  • 6 январясочельник Рождества Христова ;
  • 7 январяРождество Христово ;
  • 8 января — Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Тесляра (Обручника) и святого Иакова, брата Господня;
  • 9 января – первомученика Стефана;
  • 10 января — 20 тысяч мучеников в Никодимии сожженных;
  • 11 января — Иова Манявского;
  • 12 января — мученицы Анисии;
  • 13 января — Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);
  • 14 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого ;
  • 15 января — чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобной);
  • 16 января — пророка Малахии;
  • 17 января — Собор 70-ти Апостолов: Иакова, Марка, Луки;
  • 18 января — сочельник Крещения Господня;
  • 19 январяКрещение Господне или Богоявление;
  • 20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
  • 21 января — преподобного Георгия;
  • 22 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия Чудотворца;
  • 23 января — святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);
  • 24 января — преподобных Феодосия Великого и Михаила;
  • 25 январясвятой мученицы Татианы (Татьяны);
  • 26 января — мучеников Ермила, Стратоника и Петра;
  • 27 января – равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
  • 28 января — преподобного Павла Фивейского;
  • 29 января — поклонение честным веригам апостола Петра;
  • 30 января — преподобного Антония Великого;
  • 31 января — Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.

Церковные посты в январе 2023 года

Также продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября 2022 года. Дата его окончания — 6 января 2023 года. Еще в январе 2023 года верующих ждет несколько других постов:

  • Зимний мясоед: 7 января – 26 февраля 2023 года;
  • Праздники: 7 – 17 января 2023 года;
  • Крещение: 18 января 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
582
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