Церковный праздник 1 августа: православная церковь отмечает обретение мощей святого Серафима Саровского

Также православная церковь отмечает сегодня день памяти преподобной Макрины — сестры святителя Василия Великого, в народе праздник 1 августа называют "Макринин день".

Сегодня, 1 августа, православная церковь отмечает обретение мощей святого Серафима Саровского.

История праздника

Прохор Мошнин родился в Курске в 1754 году, в семье православного купца Курщины. Семилетним мальчиком упал с колокольни, но чудом остался жив. Подростком получил исцеление от Курской иконы Божией Матери "Знамение". В юности паломником прибыл в Киев поклониться святым. Один из монахов, Досифея, предоставив установки юноше, направил его в край, где была расположена "Саровская пустынь". В возрасте 18 лет стал послушником в Саровском монастыре. В 27 лет Прохор принял постриг с именем Серафим, а еще через десять лет стал священником. Шестнадцать лет провел в пустыне, из них три года — в полном молчании. Испытал себя подвигом столпничество 1000 дней и ночей стоял на камне и неустанно молился.

Проведя 10 лет в пустыне, преподобный, которому уже пошел седьмой десяток, начал принимать страждущих, утешать и исцелять их. В некоторые праздники к нему приходило по несколько тысяч человек. По свидетельствам очевидцев, преподобный имел дар слова "живого и щедрого", прозорливость необычную: читал мысли, как книгу. Был всегда радостным. Лицо его излучало чудесный свет, а под конец жизни было настолько лучезарно-ослепительным, что "невозможно было смотреть на него".

1 августа 1903 он был прославлен церковью в лике преподобных по инициативе императора Николая II.

В 20-е годы ХХ веке Саровскую пустынь закрыли, а мощи вывезли в неизвестном направлении. Только в 1991 году они были найдены в фондах музея, расположенного в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Летом того же года крестным ходом мощи Преподобного вернули в Серафимо-Дивеевский монастырь.

Перед иконой святого принято молиться о духовной помощи в моменты отчаяния и упадка сил. Молитвы к нему помогут преодолеть в себе скорбь и уныние. Еще при жизни батюшка помогал людям, которые обратились к нему, найти утешение и надежду.

Праздник Макрины

Макрина жила в Каппадокии (на востоке Малой Азии) в IV веке. Святители Василий Великий и Григорий Нисский были ее братьями. Перед тем, как Макрина должна была появиться на свет, его матери приснился Ангел и указал, что новорожденной дочери надо дать имя Фекла, что она и сделала. Но вся родня стала звать девочку Макрина в честь бабушки, которая исповедовала христианство и пострадала за свою веру при императоре Галереи.

Мама дала Макрине хорошее воспитание. Кроме начального образования, она научила дочь молитвам и рукоделию, научила вести домашнее хозяйство, и посещать церковные службы. В юношеском возрасте Макрина была помолвлена с хорошим парнем из благочестивой семьи, но еще до свадьбы он умер. Поэтому девушка решила навсегда отказаться от супружеской жизни. Макрина помогала матери воспитывать младших детей в семье. А когда они выросли, попросила у матери благословение на то, чтобы раздать свою часть наследства нуждающимся людям и уйти в монастырь. Все последующие годы прожила Макрина в строгом воздержании в монастырской обители, за это Бог даровал ей способность творить чудеса.

Что можно и что запрещено делать 1 августа

Если идет дождь, то девушкам лучше не выходить из дома.

Не стоит злоупотреблять физическим трудом.

Также сегодня не следует плохо думать о других и сквернословить.

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