Церковный праздник 1 декабря: день памяти мучеников Платона и Романа

Если в этот день тепло на улице, то зима будет теплой и мягкой, и наоборот.

1 декабря православная церковь чтит память мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в начале 4 века.

История праздника

Святой Платон был братом святого мученика Антиоха; они родились в семье христиан и получили благочестивое воспитание. Уже в юности Платон был умным и добродетельным человеком, проповедовал христианство среди язычников. За это правитель Агрипин призвал его на суд и стал убеждать отречься от веры. Увидев, что Платон устойчив в своих убеждениях, правитель рассердился и приказал подвергнуть молодого христианина мучениям, а впоследствии и сам стал истязать его. В конце концов, мученика обезглавили.

Святой Роман вместе с отроком Варулом принял мучения при гонениях на христиан, начатых императором Максимиланом. Роман был дьяконом в Кесарии. Однажды, встретив идущего на языческий праздник епарха Асклипиада, он начал убеждать его отречься от идолов. Тот отказался и приказал подвергнуть диакона пыткам. В это время Роман увидел мальчика Варула и воскликнул: "Даже этот отрок мудрее тебя, потому что знает истинного Бога!" Варул подтвердил, что является христианином, за что также был подвергнут жестокому наказанию.

святой мученик Роман / https://azbyka.ru/

Народные традиции и приметы

В древности Платона и Романа называли Зимоуказателями, поскольку по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. "Платон и Роман кажут зиму нам", — говорили в народе. Если в течение дня случалось изменение погоды, то это означало, что и в течение зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день: утром судили о начале зимы, в полдень — о середине, вечером — о конце.

Если вдруг в доме Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло предвещала также ворона, ходившая по дороге.

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Если в этот день тепло на улице, то зима будет теплой и мягкой, и наоборот.

Ветер сильный дует – зимой вьюга и вьюга будет много.

Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима будет очень изменчивой.

Круги вокруг луны – скоро будет мороз.

Что запрещено делать 1 декабря

В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.

Старайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбнее.

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