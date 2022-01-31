Церковный праздник 1 февраля: день памяти святого Макария Великого

1 февраля в православном календаре – день памяти святого Макария Великого.

Какой сегодня церковный праздник

Память святого Макария чествуется церковниками со всеми торжествами, ведь святой нес особую миссию верующим и помогал язычникам стать на праведный путь.

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Родился святой Макарий в христианской семье. Его отцом был священник Аврам, а мать – Сарра. Они были бесплодны до глубокой старости. После переселения из Египта в небольшое селение Птинапор (недалеко от Нитрийской пустыни) произошло чудо и у них родился сын, которого назвали Макарием. Когда он подрос, то женился, но вскоре стал вдовцом. После этого Макарий укрепился в своем желании посвятить жизнь Богу.

Макарий нашел себе учителя, которым стал старенький отшельник, научился у него, как плести рогожи, обустраивать кельи, зарабатывать себе на хлеб. Несколько лет спустя местные узнали о молодом отшельнике, который проводил все свое время в молитве, и доложили о нем епископу. Тогда Макария поставили чтецом при церкви. Но юноша хотел монашеского одиночества, а потому скоро поселился в другом месте.

Живя в одиночестве, Макарий подвергался немалым соблазнам. К его дому заползали змеи, вокруг ходили дикие звери. Но он громко читал псалмы, и они расползались. Тогда Макарий понял, что это были видения, которые присылал ему сам дьявол. Увидев свое бессилие, нечистота решила поступать иным образом и наговорить на преподобного. Дочь крестьянина забеременела и рассказала всем, что отцом является Макарий. Разъяренные жители селения пришли в келью преподобного и сильно избили его. Полумертвым лежал Макарий в лесу несколько дней. Когда он очнулся, родители беременной девушки потребовали, чтобы он платил им деньги. Святой тихо начал плести еще больше рогожи.

В 40 лет преподобный был освящен в сан иеромонаха. От Бога за свою истинную веру он получил дар исцеления тяжелых болезней. Первой он исцелил очарованную дьявольскими происками молодую женщину. Тогда же святого Макария избрали настоятелем монахов, живших в Скитской пустыне.

Свою паству Макарий поучал с особой кротостью и смирением. А еще показывал монахам, как правильно бороться с соблазном, заставить дьявола отступить. В возрасте 97 лет Макарий во сне встретился с Пахомием Великим и Антонием Великим. Они сказали, что через 9 дней настанет его кончина.

В тот же день собрал преподобный всю свою братию и простился со всеми. Сегодня его мощи хранятся в Амальфе (Италия).

Народные традиции на 1 февраля

В народе 1 февраля называют "Макария Весноуказателя". Существует поверье, что в этот день можно спрогнозировать, какая погода будет весь месяц. Наши предки считали, что святой Макарий является защитником от разных болезней.

Какая 1 февраля погода, такова она будет весь месяц / Pexels

Народные приметы 1 февраля

Оттепель или ясная погода 1 февраля указывала на раннюю весну.

Если днем ​​началась метель, то она продлится до 1 марта.

Какая 1 февраля погода, такова она будет весь месяц.

Что запрещено делать 1 февраля