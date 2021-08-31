Церковный праздник 1 сентября: день памяти святых Тимофея, Агапия и Феклы

В этот день крестьяне начинали сбор урожая свеклы.

1 сентября православная церковь чтит память святых мучеников Газский — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах.

История праздника

Известно, что Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал известным проповедником христианства. Во время гонений на христиан в царствование императоров Диоклетиана и Максимилиана Тимофея привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Несмотря на пытки, мученик не отрекся от своей веры, а наоборот, произнес проповедь об Иисусе Христе и его любви ко всем людям. За упорство в убеждениях его приговорили к сожжению.

В то же время и в том же городе Газе пострадали за истинную веру мученики Агапий и Фекла. Язычники отдали их на растерзание диким зверям.

Народные традиции и приметы

В народе этот день начинали уборку свеклы. На Феклу замечали, какой дует ветер: если с юга, то это обещало большой урожай овса.

Unsplash

Месяц рогами вверх — к хорошей погоде.

Какая погода 1 сентября, так и осень будет.

Утром туман — к снежной зиме.

Если из орешника листья опадает — время свеклу выкапывать.

Что запрещено делать 1 сентября

Нельзя обсуждать чужие проблемы и делиться своими.

Нельзя откладывать решение важных дел.

Не рекомендуется чинить обувь и одежду накануне путешествия.

Нельзя завидовать.

Читайте также: С 1 сентября 2021. Лучшие поздравления с Первым звонком и с Днем знаний в стихах, прозе, картинках

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку