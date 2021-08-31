Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Церковный праздник 1 сентября: день памяти святых Тимофея, Агапия и Феклы

Церковный праздник 1 сентября: день памяти святых Тимофея, Агапия и Феклы

https://azbyka.ru/

В этот день крестьяне начинали сбор урожая свеклы.

1 сентября православная церковь чтит память святых мучеников Газский — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах.

История праздника

Известно, что Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал известным проповедником христианства. Во время гонений на христиан в царствование императоров Диоклетиана и Максимилиана Тимофея привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Несмотря на пытки, мученик не отрекся от своей веры, а наоборот, произнес проповедь об Иисусе Христе и его любви ко всем людям. За упорство в убеждениях его приговорили к сожжению.

В то же время и в том же городе Газе пострадали за истинную веру мученики Агапий и Фекла. Язычники отдали их на растерзание диким зверям.

Народные традиции и приметы

В народе этот день начинали уборку свеклы. На Феклу замечали, какой дует ветер: если с юга, то это обещало большой урожай овса.

© Unsplash
Unsplash
  • Месяц рогами вверх — к хорошей погоде.
  • Какая погода 1 сентября, так и осень будет.
  • Утром туман — к снежной зиме.
  • Если из орешника листья опадает — время свеклу выкапывать.

Что запрещено делать 1 сентября

  • Нельзя обсуждать чужие проблемы и делиться своими.
  • Нельзя откладывать решение важных дел.
  • Не рекомендуется чинить обувь и одежду накануне путешествия.
  • Нельзя завидовать.

Читайте также: С 1 сентября 2021. Лучшие поздравления с Первым звонком и с Днем знаний в стихах, прозе, картинках

Следующая публикация