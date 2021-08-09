Церковный праздник 10 августа: день Смоленской иконы Божьей матери

В этот день было принято начинать уборку урожая картофеля.

10 августа православная церковь почитает Смоленскую икону Божией Матери (Одигитрия).

История праздника

По преданию икона была написана евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Икона имеет отношение к иконописному типу Одигитрия и, вероятно, является списком из Одигитрии Влахернской.

Святитель Димитрий Ростовский предполагает, что этот образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, жена императора Аркадия, передала ее в Константинополь Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону во Влахернском храме.

Византийский император Константин IX Мономах (1042-1054 гг.), выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой.

После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале XII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Из многочисленных чудес, произошедших от этой иконы, особо примечательно избавление Смоленска от татар. В 1239 году, во время нашествия на русскую землю полчищ Батыя, один из отрядов неприятеля отправился в Смоленск. Жители города, видя неминуемую гибель и не имея возможности отразить грозного врага, обратились с горячей молитвой к Богородице. Богоматерь услышала их молитвы и даровала спасение городу ради Своей иконы "Одигитрии" через Своего верного раба благочестивого воина Меркурия, который проникнув ночью в стан Батыя и перебив множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина, защитил жителей города.

Народные традиции и приметы

В этот день православные вспоминают апостолов от семидесяти, избранных учениками Иисуса Христа в числе семи диаконов в честь двух из них — Прохора и Пармена. Поэтому на Руси 10 августа было принято отмечать праздник Прохора-Пармена.

Крестьяне обычно собирали урожай груш, копали картошку и луковицы тюльпанов. Также 10 августа чествовали кузнецов, ведь их на селе считали чуть ли не колдунами, способными выковать человеку счастье.

Дождь без ветра — к затяжной непогоде.

На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

Утром туман по воде стелется — к хорошей погоде.

Дождь без ветра — к ненастью.

Обильная роса утром 10 августа — будет солнечный день.

Что запрещено делать 10 августа

В этот день запрещено торговать. Считалось, что торговля не принесет должной прибыли. Торговцы обычно даже закрывали свои магазины.

Главный запрет этого дня — запрет на изменения.

Девушкам нельзя 10 августа брать в руки треснувшее зеркало, а также смотреть на свое отражение в осколках.

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