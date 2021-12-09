Церковный праздник 10 декабря: день иконы Пресвятой Богородицы "Знамение"

Багряная звезда в этот день предвещает сильный ветер.

10 декабря православная церковь отмечает праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, которая называется "Знамение". На ней изображается образ Божией Матери с поднятыми молитвенными руками и изображением Младенца на груди.

История праздника

Впервые о чудесах, сотворенных иконой, стало известно в 12 веке, когда войска князя Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород. По преданию, на третью ночь осады архиепископ Новгородский услышал голос, велевший ему вынести из церкви Спаса Преображение икону Пресвятой Богородицы и обнести ею крепостную стену. Одна из стрел, выпущенных врагами, поразила лик Божией Матери, и из ее глаз полились слезы. В это время вражеское войско обуяло ужас, бойцы бросили оружие и стали спешно отходить от города. Вскоре после этого события в Новгороде было установлено празднование в честь иконы.

В этот день православная церковь также чтит память святого Романа. Ему молились об избавлении от бесплодия. Этот преподобный, у которого был дар чудотворения, помог в свое время многим женщинам родить детей.

святой Роман Антиохийский / https://azbyka.ru/

Народные традиции и приметы

От Знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хоть приметы на погоду. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Говорили также, что если на рассвете этого праздника стать лицом к северному ветру, он занесет все беды и печали.

К Знамению все рыбы должны были спрятаться в омутах, приготовиться к зимовке, поэтому рыбалка в это время считалась бесперспективной.

Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.

Багряная звезда – к сильному ветру.

Коровы сопят и фыркают – до мороза.

Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают — к потеплению.

Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.

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Что запрещено делать 10 декабря

Нельзя вязать или шить.

Нельзя впускать в дом старых, немощных и бедных. После этого могут начаться болезни и нищета.

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