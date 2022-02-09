Церковный праздник 10 февраля: день памяти преподобного Ефрема Сирийца

10 февраля в православном календаре – день памяти преподобного Ефрема Сирийца (Сирина).

Какой 10 февраля церковный праздник

Ефрем Сириец (также его еще называют Ефрем Сирин) является одним из величайших учителей Церкви и писателей Сирии. Родился он в городе Низибиси, на границе с Турцией, во времена, когда царил император Константин (306-337 годы). Согласно доступным нам источникам умер в конце IV-начале V века.

Ефрем Сириец был странствующим монахом, поэтом, философом, мыслителем, долгое время жившим в городе Эдесс и работавшим обычным помощником отопителя бани. Все свое свободное время посвящал писанию, свободному творчеству и проповедям Слова Божьего. Особенно нес христианство среди язычников.

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Долгое время провел в Палестинской пустыне, путешествовал в Египет, жил в Нитрийской пустыне, знал преподобного Паисия, а еще посещал в скитах Каппадокии Василия Великого. Так как он жил в одиночестве, его не относят к клиру какой-либо Церкви. Но, согласно некоторым источникам, Ефрем был иеродиаконом. Итак, он получил освящение.

Есть сразу две версии жизни Ефрема Сирийца, однако они обе спорны.

По одной из версий, его учителем был Яков Низыбийский, обучавший его смирению и кротости. Считается, что Ефрем отличался довольно строптивым и вспыльчивым характером. Однако эта версия маловероятна, ведь она говорит, что святитель Иаков брал своего ученика, Ефрема, на первый Вселенский собор, который проводили 325 года. Но в то время преподобный был еще совсем юношей и не мог числиться среди учеников собора.

Есть еще одна версия от святителя Димитрия Ростовского, которая считается более достоверной. Но биография преподобного Ефрема Сирийца остается довольно темной и непонятной. Известно лишь, что современники часто называли его "лирой Святого Духа". Хотя сам Ефрем думал, что он человек невежественный и малоосмысленный. Однако в его произведениях мы можем увидеть хорошую осведомленность в христианских учениях и языческой мифологии. Знал Ефрем даже тогдашнее естествознание.

Еще при жизни преподобного большинство его произведений было переведено на греческий язык. После Священного Писания их даже читали в Церквах. Самые выдающиеся цитаты преподобного Ефрема Сирийца:

"Кто нашел путь долготерпения, тот нашел путь жизни."

"Лечи прежде самое себя, а если не можешь, то оплакивай слепоту свою."

Народные традиции на 10 февраля

В народе 10 февраля называли "Ефремов день", ведь чтили память преподобного Ефрема Сирина (Сирийца). Он считался покровителем насекомых, а потому в этот день пытались не убивать дома пауков, тараканов или сверчков. Даже нечаянно. А еще наши предки верили, что на "Ефремов день" хорошо должна клевать рыба.

10 февраля над лесом туман к дождю и ненастью / Pexels

Народные приметы 10 февраля

Если 10 февраля ветрено, лето будет дождливым.

Над лесом туман к дождю и ненастью.

Черная кора деревьев, значит, скоро придет оттепель.

Если ветер 10 февраля гудит в дымоходе, ждите сильных морозов.

Что запрещено делать 10 февраля