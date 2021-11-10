Церковный праздник 10 ноября: день памяти святых Аврамия Ростовского и Анастасии Римлянки

Чтобы семья была крепкой и дружеской, 11 ноября все ее члены должны собраться вместе.

11 ноября православная церковь чтит память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римлянки. Вслед за покровительницей ткачества и прядения Параскевой Пятницей, связанной в первую очередь с растительным волокном (коноплей и льном), 11 ноября отмечается Анастасия Овечница и Авраамий Овчар.

История праздника

Святая Анастасия жила в 3 веке в Риме. Она родилась в знатной семье, но рано осиротела и воспитывалась в женской христианской общине под наставничеством старой Софии. В 20 лет перед градоначальником Провом она открыто исповедовала веру во Христа и отвергла требование поклониться языческим богам. Пров выставил девушку обнаженной перед народом, в ответ Анастасия начала обличать градоначальника в грехах. За это он приказал подвергнуть ее пыткам и казнить.

Преподобный Аврамий Ростовский жил в 11 веке на Руси. По преданию, он поставил себе хижину на озере Неро, где племена весь и мера поклонялись каменному идолу бога Велеса. Однажды преподобному явился апостол Иоанн Богослов, давший ему жезл, увенчанный крестом. Жезлом Аврамий сокрушил идола и соорудил на этом месте храм во имя Иоанна Богослова. Впоследствии святой обратил в веру многих язычников.

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Народные традиции и приметы

Святую Анастасию на Руси считали покровительницей овец, а святого Аврамия – покровителем овцеводов, которые в этот день совершали свой праздник.

Пастухов на Аврамия угощали всей деревней. Женщины приносили им гостинцы – пироги из свежей муки. Говорили, что благодаря такому подарку овцы будут здоровы и сохранны. Сами же овцеводы летом, пасучи овец, ставили на деревьях икону святой Анастасии: говорили, что она сама может уберечь домашних животных от волков.

В это время стригли овец. Овечью шерсть пряли, а из нитей вязали теплые носки и варежки или ткали теплые ткани для зимней одежды.

Прежде чем приступить к стрижке овец, нужно взять лоскуток шерсти и уложить его в ножницы, чтобы задобрить злых духов.

Если волки рыскают по полям, то будет беда. Возможен неурожай, голод или война.

Чтобы семья была крепкой и дружеской, 11 ноября все ее члены должны собраться вместе.

Небо имеет чистый ярко-голубой цвет – будет хорошая погода

Если вокруг луны образуется красный круг — следует ожидать мокрый снег с ветром.

Если листья с деревьев нечисто опадут – будет суровая зима.

Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — теплая осень.

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Что запрещено делать 11 ноября

Этот день не следует проводить в компании малознакомых людей. Возможны ссоры на ровном месте.

Ребенка одного оставлять нельзя, иначе случится с ним неприятность.

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