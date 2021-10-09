Церковный праздник 10 октября: день памяти преподобного Савватия Соловецкого

В народе Савватия Соловецкого считали покровителем пчел, за то и был прозван людьми Пчельником.

10 октября православная церковь чтит память преподобного Савватия Соловецкого — основателя Соловецкого монастыря.

История праздника

Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам, чтобы вести среди монахов более строгую жизнь. Даже тамошнюю братию он удивлял своим терпением и смирением, а также стремлением к полному уединению.

Узнав, что на Белом море, в двух днях плавания от берега, есть большой и пустынный остров, Савватий покинул Валаамский монастырь и отправился туда. Сопровождать его вызвался монах Герман, который до того времени жил в лесу в одиночестве. Старцы прибыли на остров, где поставили крест и келью. Впоследствии, уже после смерти Савватия, здесь поселились другие отшельники, и постепенно возник монастырь, получивший название Соловецкий.

Народные традиции и приметы

В народе Савватия Соловецкого считали покровителем пчел, за то и был прозван людьми Пчельником. Говорили, что 10 октября Савватий Пчельник, закрывает все ульи на зиму, а поэтому нужно завершить все работы, связанные с пчеловодством. В некоторых местностях любая другая работа на Савватия считается грехом. Детям велели помолиться святому Савватию, поскольку бортничество и пчеловодство считалось делом, которое требует абсолютной нравственной чистоты. В народе же верили, что дети в возрасте до 12 лет безгрешны.

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Хозяйки 10 октября пекли специальное печенье с медом, которое съедали всей семьей на завтрак.

Что запрещено делать 10 октября

В этот день нельзя ничем заниматься, кроме пчеловодства

Не стоит ходить в лес

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