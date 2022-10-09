Церковный праздник 10 октября – кому молятся верующие

Какой праздник 10 октября в церковном календаре

10 октября чтят память мученика Калистрата и жены его. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 10 октября – день памяти мученика Калистрата и жены его.

В понедельник, 10 октября 2022 года, церковь чтит память мученика Калистрата и жены его.

Был родом из Карфагена. Дед Калистрата служил верой и правдой императору Тиверию в Палестине. Он был даже свидетелем страданий Иисуса Христа. Отец Калистрата был христианином, а потому и сына своего воспитал в благочестии и вере. Ночью, когда все остальные спали, Калистрат молился. Однажды, пока Калистрат говорил молитву Богу, услышал его другой воин и донес об этом военачальнику. Тот позвал Калистрата к себе, допросил и принуждал принести жертву языческим богам. Однако он твердо стоял на своей вере.

Страдания и побои не сломили Калистрата. Мучитель велел зашить мужчину в кожаный мешок, а затем утопить в море. Однако с Божьей помощью мешок наткнулся на камень и порвался. Святого Калистрата поддерживали дельфины. Так он добрался до берега. 49 воинов увидели это чудо и уверовали в Господа. Тогда военачальник бросил их всех вместе с Калистратом в тюрьму, а перед этим беспощадно избил. Утром им завязали руки и бросили в водоем. Но узы распались. Тогда еще 135 воинов уверовали во Христа. И их бросили в темницу и порубили мечом. Позже на месте их страданий был построен храм.

Церковный календарь на 10 октября: видео

Народные приметы

Уже падают листья – зима будет снежная.

Облака плывут с севера на юг – ждите солнечную погоду.

Слышен гром – зима будет мягкая, бесснежная и короткая.

Что нельзя делать 10 октября