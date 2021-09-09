Церковный праздник 10 сентября: день памяти Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого, в народе — последняя жатва

К этому времени завершалась последняя жатва хлебов.

10 сентября отмечается память двух святых — Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого.

История праздника

Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой, которая принадлежала к той категории избранных, принявших Иисуса Христа в детском возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм. Встретив Марию с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме, она узнала в нем будущего спасителя.

Святой Савва Крыпецкий, или Псковский, жил в 15 веке. Приняв монашеский постриг на Афоне, он отправился в Псков и поселился недалеко от города, в уединенной Крыпецкой пустыне. Савва соблюдал строгий пост, а все свободное время проводил в молитвах. К нему часто приходили люди за советом и благословением. Однажды к Савве приехал Псковский князь Ярослав вместе с больной женой; после молебна женщина чудом исцелилась. Известно, что преподобный учил мирян соблюдать чистоту — телесную и моральную, ратовал за праведный образ жизни людей. Даже после смерти Савва не оставил свою обитель, а многократно оказывал ей помощь, например, однажды защитил от разбойников, а их главаря заставил покаяться.

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Народные традиции и приметы

На Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые составляли в скирды — отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне спешили убрать хлеб до наступления непогоды и холодов. На Руси в это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки.

УНИАН

Именно в этот день молились об избавлении от пьянства. А вот свататься на Анну и Савву не стоит: приход жениха в гости к родителям невесты обещал беду.

Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу — поздней.

Если погода сухая, то холода не скоро наступят.

Если журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетели, то зима будет поздней и теплой.

Дождь с грозой — к теплой осени.

Много орехов и желудей — к хорошему урожаю озимых.

Листья на берегу пожелтели — в лесу много опят будет.

Что запрещено делать 10 сентября

Нельзя ходить к родителям невесты и свататься

Нельзя ходить в лес

Нельзя оставлять на поле зерно

Нельзя ссориться

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