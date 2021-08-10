Церковный праздник 11 августа: Рождество Николая Чудотворца

Николай Чудотворец по поверью является приближенным к Богу, поэтому молитвы к нему считались очень эффективными для больных и обездоленных.

11 августа православная церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси.

История праздника

Святитель Николай родился в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова) в семье благочестивых христиан Феофана и Нонны. С самого рождения будущий светильник Церкви Христовой засвидетельствовал свое избранничество великими чудотворениями. Мать его Нонна после родов сразу же исцелилась от болезни. Новорожденный младенец в купели крещения простоял без посторонней помощи три часа, воздавая этим честь Пресвятой Троице.

Особое избранничество святого Николая, скорого помощника и преславного чудотворца, побудило верующих людей праздновать день его славного рождения наряду с рождеством Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В честь праздника Рождества Святителя Николая составлены тропарь и кондак, с древних времен известные в литургической жизни православной церкви.

Народные традиции и приметы

В старину день 11 августа называли Туманником, поскольку утром в этот день часто случались туманы, и с ними даже были связаны некоторые народные приметы. Туман мог предвещать хороший урожай ячменя и овса. Отсутствие заморозков в этот день предсказывало теплое начало осени, а если овес зеленеет второй раз за сезон, то следует ожидать много дождей осенью.

Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода.

Утренний туман — к плохому сбора меда.

Много ягод и орехов — к холодной зиме.

Если грибов мало в лесу, то зима будет снежной и морозной.

Что запрещено делать 11 августа

В этот день нельзя давать в долг, а свои долги нужно вернуть.

В праздник запрещено убирать и стирать, шить и вязать, а также работать в саду и огороде.

Запрещено ругаться, особенно с близкими. Считается, что этот день предназначен для духовного развития, его нужно провести в гармонии с собой и другими людьми.

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