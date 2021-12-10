Церковный праздник 11 декабря: день памяти преподобного мученика Стефана, в народе - Сойкин день

В старину говорили, если в этот день сойка прилетит в окно и начнет кричать, то это хороший знак.

11 декабря православная церковь чтит память преподобного мученика и исповедника Стефана Нового.

История праздника

По преданию, преподобный мученик Стефан Новый родился в 750 году в Константинополе от благочестивых родителей по их молитвам. Сама Пресвятая Богородица явилась матери его и обещала, что у нее будет сын, как она и просила. Возрастая, юноша показал себя довольно учтивым и особенно полюбил чтение сочинений св. Иоанна Златоуста. Родители отдали его в пустыню на гору Аксентиеву, в Вифинии, к старцу Иоанну. Стефан прославился подвигами, а у пещеры, где он жил, образовалась обитель.

Народные традиции и приметы

В этот день в старину чествовали сойку — небольшую птичку с ярким оперением, с чубчиком на голове и длинным хвостом. Отсюда и название этого дня – Сойкин день. Если в этот день сойка прилетит к окну и начнет кричать, то это хороший знак. Мудрый мужчина, услышав такой сигнал, выйдет из дома и пойдет за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

11 декабря в народе чествовали сойку, поэтому и название этого дня / Pexels

Крестьяне также подходили к колодцу и слушали воду: если слышали лязг – можно было ожидать прибыли, а если тишина стояла – на успех не стоило рассчитывать.

Также в Сойчин день гадали на монетах. Для этого в ближайшую кучу бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда одна за другой. Если первой попадалась самая большая из брошенных монет, можно было рассчитывать на успех по делам, а если самая мелкая – наоборот, не нужно было ожидать дохода.

Быстрая оттепель – к длинным морозам.

Сухо и холодно – к сухому и жаркому лету.

Печная зола быстро гаснет – будет тепло.

Гуси часто хлопают крыльями – потеплеет.

Что запрещено делать 11 декабря

Нельзя ссориться, лучше сдерживать свои эмоции и быть благоразумными.

Нельзя убирать дом вечером, чтобы не отпраздновать Рождество с нечистью.

Не стоит занимать ничего соседям, потому что можно отдать свое счастье. Не делайте исключений даже для сахара, соли и хлеба.

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